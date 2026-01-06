''Ma che bel ragazzo'': il figlio di Annalisa Minetti compie 18 anni, le foto della festa in famiglia

La cantante e volto tv ha condiviso le celebrazioni per la maggior età di Fabio

Il ragazzo è nato nel 2008 dalla relazione con l’ex compagno Fabio Esposito

“Ma che bel ragazzo”, ha commentato l’amica e collega Fiordaliso

Annalisa Minetti ha festeggiato con orgoglio i 18 anni del figlio Fabio.

La cantante e volto tv, 49 anni, nei giorni scorsi ha organizzato una festa in famiglia per fare gli auguri al ragazzo in occasione del raggiungimento della maggior età.

“La nostra famiglia, i miei figli, mamma e papà, mio fratello, i nostri amici: insieme per festeggiare”, ha scritto Annalisa condividendo una serie di immagini delle celebrazioni su Instagram.

Annalisa Minetti, 49 anni, insieme al figlio Fabio in occasione dei suoi 18 anni

Fabio è venuto al mondo il 3 gennaio del 2008, nato dall’amore tra Annalisa e l’ex Gennaro Esposito.

Nelle immagini il ragazzo appare elegante in total black. Ha ricevuto gli apprezzamenti di tanti, inclusi alcuni amici noti di Annalisa.

Tra gli altri, ha commentato il post anche la cantante Fiordaliso. “Ma che bel ragazzo”, ha scritto.

Annalisa oltre a Fabio ha anche una figlia femmina, Elena. L’ha avuta nel 2018 dalla relazione con Michele Panzarino.

Davanti alla torta insieme alla figlia più piccola Elena

Annalisa è nota al grande pubblico anche grazie alla partecipazione nel 1998 a Sanremo, dove si è aggiudicata la vittoria nella categoria “Nuove Proposte” con il brano “Senza te o con te”.

E’ cieca a causa di una malattia degenerativa agli occhi, la retinite pigmentosa, ma nonostante questo ha continuato a perseguire i suoi sogni, realizzandone molti, a partire dai suoi bellissimi figli. È inoltre stata campionessa paralimpica di atletica leggera, dimostrando un'incredibile forza mentale e fisica.