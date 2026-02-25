''Con mio marito Afrojack abbiamo la regola degli 8 giorni'': Elettra Lamborghini svela qual è

La cantante 31enne, tra i Big a Sanremo 2026, lo rivela e parla ancora una volta di maternità

“Cerco sempre di migliorarmi, di alzare l’asticella. Ma sembra non bastare mai”, confessa

Elettra Lamborghini, in gara tra i Big a Sanremo 2026, si prende la cover di Grazia. Al settimanale svela tanto di sé e confessa: “Con mio marito Afrojack abbiamo la regola degli 8 giorni”.

La 31enne si sente in parte vittima del pregiudizio. Ammette: “Cerco sempre di migliorarmi, di alzare l’asticella. Ma sembra non bastare mai. E io non riesco ad abituarmi agli occhi giudicanti. Una volta al giorno ho una crisi di pianto, sento molto la pressione”.

L’uomo che ha sposato, dj e producer 38enne richiestissimo, è il suo punto fermo. Elettra rivela: “Con mio marito abbiamo la regola che più di otto giorni non possiamo stare lontani. E ci organizziamo per ritrovarci a casa negli stessi periodi”.

La Lamborghini torna sull’argomento per lei spinoso della maternità. Non è ancora madre, non se la sente e confida: “Non sono ancora pronta per essere madre. Un bambino in quanto figlio mio e di Afrojack avrebbe gli occhi di tutti addosso e subirebbe le aspettative degli altri”. All’Ariston canta Voilà, sul Festival spiega: “Sanremo vuol dire prove continue con la vocal coach, concentrazione e aerosol. Mi sono fatta forza pensando alla coerenza della mia musica e a quanti l’apprezzano”.