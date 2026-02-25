Serena Brancale scoppia in lacrime dopo l’esibizione a Sanremo 2026: ecco perché

Non trattiene il pianto: si copre il volto con le mani, il pubblico applaude

Serena Brancale non trattiene la commozione. La cantante scoppia in lacrime dopo la sua esibizione a Sanremo 2026. Sul palco dell’Ariston si copre il volto con le mani, emozionata, il pubblico applaude. Al Festival la 36enne nata a Bari porta “Qui Con Me”, un brano intimo a cui tiene molto e che la turba. E’ dedicato alla mamma scomparsa. Anche sua sorella Nicole, 43 anni, che la dirige, trattiene a stento il pianto.

La canzone è una lettera indirizzata alla madre, morta nel 2020: il peso delle sue parole è tanto. “Parlo a mia madre in questo brano. E’ una lettera che le dedico, c'ho messo sei anni per arrivare a questo perché avevo bisogno di tempo per trovare tutte le parole giuste, soprattutto con tanto silenzio. Non è una cosa che porto perché devo far divertire, ma devo raccontare una cosa che mi ferisce, continua a ferirmi. E' una ferita che rimane”, aveva spiegato al Corriere della Sera l’artista.

La Brancale aveva aggiunto: "Io sono diventata esattamente come lei. Capisco i consigli di protezione, di paura che mi dava. Mi sento lei perché oggi dico le stesse cose a mio fratello. Mi guardo, mi ascolto, la mia voce comincia ad assomigliare tanto alla sua. Per questo è qui con me, nelle cose che vedo ogni giorno nello specchio”. Parlare di famiglia, amore e addio le fa male e bene allo stesso tempo. Segna una fine e una rinascita.