Francesco Totti e Noemi Bocchi in crisi? Niente affatto, settimana bianca insieme: foto

Per molti erano vicini all’addio, allontanati a un passo dal divorzio di lui, che dovrebbe arrivare a fine marzo. Francesco Totti e Noemi Bocchi non sono in crisi, niente affatto. I due si sono regalati una settimana bianca tutta per loro. Il 49enne e la compagna, che assomiglia sempre più a Ilary Blasi, smentiscono i gossip condividendo sui social foto e immagini dalla montagna. L’ex capitano della Roma scia sulle piste: il suo stile non è certo come quello mostrato in campo, ma abbastanza ‘discutibile’…

Lei fa una smorfia, mostrando la lingua, lui, accanto, le sorride. Indossano le loro mise da neve super griffate. Quella di Noemi è di Fendi. Casco e occhialoni, Francesco e la Bocchi si divertono in pista. Lo sportivo si lancia senza paura, rischiando grosso. La donna che ama lo riprende e ride, divertita nel vederlo abbastanza in difficoltà, anche se rimane in piedi.

La coppia non è sola in vacanza ad alta quota. Con loro ci sono i due figli di Noemi e la terzogenita di francesco, Isabel, che il prossimo 10 marzo compirà 10 anni. Risate, pranzi in chalet e relax. Per Totti la settimana bianca è diventata quasi un rito, dopo l’addio al calcio. Prima, come a tutti i calciatori professionisti, gli era vietato mettere gli sci ai piedi: ora che è ‘in pensione’ dal pallone, può cercare di recuperare il tempo perso.