La 44enne ora vive col marito in Egitto, a Sharm el-Sheikh, quando torna in Italia va nella sua Terni

“Se tornassi indietro, mi farei curare”, confessa e rivela pure chi sono le sue amiche ‘vip’

Sara Tommasi è serena e felice con l’uomo che ha sposato, anche suo agente. La 44enne ora vive col marito in Egitto, a Sharm el-Sheikh, quando torna in Italia va nella sua Terni. A Diva e Donna svela perché lei e il marito Antonio Orso non possono avere figli. “Per noi ci sarebbe l’opzione adozione”, confida l’ex showgirl e modella.

''Per noi ci sarebbe l’opzione adozione'': Sara Tommasi svela perché lei e il marito Antonio Orso non possono avere figli

Il matrimonio è appagante pure senza pargoli. Sara spiega: “Per noi ci sarebbe l’opzione dell’adozione, perché io sono stata operata all’utero e la gravidanza sarebbe a rischio. Però devo confessare che stiamo talmente bene, in questa fase, che voglio godermela ancora un po’”.

La Tommasi ha pubblicato una canzone, Soltanto Tu, che parla di tradimento, se Antonio cadesse nella scappatella, lei lo perdonerebbe: “lo amo così tanto che ci passerei sopra. Il brano era stato mandato a mio marito per Valeria Marini, con la quale ogni tanto collabora. Ma lei lo aveva rifiutato perché aveva in mente un pezzo più dance. A me è piaciuto subito e così, accertato che Valeria non lo volesse proprio, ho chiesto se potevo cantarlo io”.

Sara ha dei sogni nel cassetto: “Mi piacerebbe fare qualcosa con Valeria Marini oppure un podcast da casa a Terni intervistando vari personaggi, ne conosco tanti. Guardo tutti i programmi di attualità di Rete 4. Se potessi sognare in grande, oltre a realizzare il docufilm sulla mia vita, vorrei riaffacciarmi al mondo del cinema e della fiction. Mi veniva bene”.

Ci sono amiche vip che la chiamano: “Sento spesso Naike Rivelli, vedo volentieri Valeria Marini, è molto carina con me Matilde Brandi. Ma se vuole sapere chi chiamo quando ho un problema, la risposta è nessuno, perché da quando mi sono sposata va tutto bene e non sento mai il bisogno di sfogarmi”.

Soffre di disturbo bipolare, come pure il papà, che ora sta meglio. Guardando indietro, la Tommasi ammette: “Mi fermerei e mi curerei 15 anni fa, quando ero al top. Mi prenderei un anno sabbatico e poi ricomincerei a lavorare. Così mi era stato consigliato. Purtroppo, sono passati molti anni da quando mi sono curata a oggi, e quel tempo non lo posso più recuperare. Ma voglio lasciarmi alle spalle il periodo brutto, ormai non lo posso cancellare, ma posso andare avanti”.