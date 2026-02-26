La cantante passa la seconda notte sveglia e sui social svela: “Mi riferiscono che è il Villa Noseda”

Il suo look all’Ariston conquista il popolo del web che su X la elegge “la più spiritosa e bella”

Il suo brano, Voilà, si annuncia già prossimo tormentone dell’estate che arriverà. Probabilmente non vincerà il Festival, ma il suo look, quello scelto per esibirsi alla seconda serata della kermesse, conquista il popolo del web che su X la elegge “la più bella e spiritosa” dell’Ariston Elettra Lamborghini si esibisce, poi porta la sua ‘crociata’ contro i ‘festini bilaterali’ sul palco di Sanremo 2026.

''Se non smettono scendo col megafono'': Elettra Lamborghini porta la sua ‘crociata’ contro i ‘festini bilaterali’ sul palco di Sanremo 2026

La 31enne, dopo il debutto, era esplosa sul social a causa della musica a tutto volume che le impediva di prendere sonno. "Fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti vi prego la musica è devastante. Siamo tutti stanchi morti, ma così è impossibile dormire giuro”, aveva scritto sull’ex Twitter.

Eletra anche su Instagram aveva sottolineato: "Raga, sono le 3 del mattino, con tutto il rispetto abbassate il volume ai festini accanto a dove alloggiano gli artisti. Noi ci sbattiamo dalla mattina alla sera, con interviste, prove di qua e di là, arriviamo la sera che siamo stanchi morti mentalmente e fisicamente. Almeno la decenza di abbassare la musica all'1 di notte”.

L’esuberante artista ne parla pure con Conti e la Pausini alla fine della performance: “Se non smettono coi festini scendo giù col megafono”. E’ una vera principessa con l’abito tutto trasparenze, ricami luminosi, scollature scultura di Tony Ward e gioielli di del Sole.

La Lamborghini continua a discutere di festini persino a Rai Radio2, con Gino Castaldo ed Ema Stokholma, che ride a crepapelle. Purtroppo ler lei per la seconda notte la musica a tutto volume imperversa. “Tesoro dovete smettere con questi festini. Stasera se non smettono vado lì con il megafono e le pantofole e li faccio smettere. Ci sono troppi festini bilaterali!”, dice lei a una follower che le chiede.

Poi Elettra svela: “Mi riferiscono che è il Villa Noseda che pompa sta musica a palla… Ragazzi ho dormito 3 ore questa notte. Aiutatemi a fargli abbassare la musica, non è possibile! Davvero non è giusto! Stasera sono arrivata sul palco che ero esausta!”. Non c’è pace per lei.