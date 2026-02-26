''Abbiamo una babysitter ma non per mia figlia'': Elisabetta Canalis confessa a cosa le serve la tata in casa

La showgirl 47enne lo rivela per la prima volta al podcast Campus Talks

L’ex velina sarda in questi giorni è in Italia per le sfilate della Milano Fashion Week

Elisabetta Canalis risponde alle domande del podcast Campus Talks. In questi giorni a Milano per esserci alla Fashion Week, si racconta tra carriera e privato. Per la prima volta svela: “Abbiamo una babysitter, ma non per mia figlia”. Confessa a cosa le serve la tata in casa a Los Angeles, dove vive con la piccola Skyler Eva, 10 anni, avuta dall’ex marito Brian Perri.

La 47enne parla del suo impegno con gli animali, soprattutto contro l’abbandono dei cani. “Mi sono messa al servizio di una causa: io ho quattro cani: non vorrei averne quattro, ma uno. Però quando vado al canile a fare volontariato, quando vado nel posto dove questi cani arrivano e non per colpa loro, vedo che hanno una vita triste. Allora mi rendo conto che il disturbo che posso avere io avendone uno in più in casa è sicuramente meno grave di quello che si prospetta per loro. E’ un po’ come se mi mettessi nei loro panni. Lì, poi, per questioni di spazio, nei canili pubblici, li ammazzano: è un problema. In questo modo non è che risolvo il problema dell’esubero di cani nei canili di Los Angeles, ma faccio una piccola cosa, il mio”.

La 47enne è madre di Skyler Eva, 10 anni

Le chiedono di come la pensi Skyler. “Mia figlia? La devo fermare: ha già fatto adottare al padre due cani…”, svela l’ex velina sarda. Poi confida: “Noi abbiamo una babysitter, ma non per mia figlia: si divide tra casa mia e quella del mio ex marito per aiutarci coi cani, dato che tutti e due lavoriamo e viaggiamo spesso. Io devo lavorare e accompagnare Skyler nei suoi impegni. I cani hanno degli orari, questo è importante e quindi ci siamo organizzati così”.

Elisabetta rivela pure che non avrebbe mai voluto molti figli: “Sono contenta di averne una di figlia e aver riempito la mia casa di cani”. Sta bene così.