Eva Henger è entusiasta, la bimba super serena, Massimilaino Caroletti scrive…

Solo pochi giorni fa la 34enne lamentava di aver concluso il periodo: la piccola non voleva nascere…

Mercedesz Henger ha partorito. Il giorno esatto in cui è nata la sua prima figlia, fortemente desiderata col compagno Alessio Salata, la svela Massimiliano Caroletti nelle sue IG Stories. “Da ieri nonni”, scrive il marito di Eva Henger, madre di Mercedesz. Aurora è venuta alla luce ieri, 25 febbraio 2026.

Mercedesz Henger ha partorito: ecco il giorno esatto in cui è nata la sua prima figlia Aurora

La notizia dell’arrivo della cicogna aveva cominciato vorticosamente a girare nell'aria ed era immediatamente rimbalzata sui social. Tutto a causa del silenzio della 34enne, molto attiva su Instagram, e di Alessio. La loro assenza poteva significare solo che, finalmente, la piccola era venuta alla luce.

La piccola è venuta alla luce ieri, 25 febbraio

In famiglia tutti esultano col cuore ricolmo di gioia: il neo papà pubblica una foto in cui la bimba, deliziosa, appare serena mentre dorme. Il 24 febbraio, il giorno prima del parto, Mercedesz su Instagram aveva svelato che il periodo della gravidanza si era concluso, ma la figlia non aveva ancora voglia di nascere.

Lo svela sul social Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, madre della 34enne

“Tenetemi un po’ di compagnia perché sto qua ad aspettare che Aurora si decida a nascere e tra ansia e noia non so cosa sia peggio”, aveva sottolineato, invitando i follower a porle qualche domanda. L’ex naufraga dell’Isola aveva sottolineato: “Sì, il tempo è scaduto. No, non si è ancora decisa a nascere”. Poi il giorno dopo la cicogna ha bussato alla sua porta.