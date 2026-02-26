''Ma chi so’ questi?'': Guendalina Tavassi contro alcuni dei Big scelti da Carlo Conti per Sanremo 2026

L’ex gieffina e naufraga 40enne, nuovamente in odore di GF Vip, innesca la polemica sui cantanti

“Buongiorno flowers, volevo commentare con voi Sanremo, perché leggo di molte persone che la pensano come me. I veri Festival sono proprio finiti da tanto tempo. L’anno scorso c’era ancora qualche cantante vero”, esordisce. Guendalina Tavassi si scaglia, con molta ironia, contro alcuni dei Big scelti da Carlo Conti per Sanremo 2026. L’ex gieffina e naufraga 40enne, nuovamente in odore di GF Vip, innesca la polemica sui cantanti. Uscita dalla doccia, mentre si trucca con solo l’asciugamano addosso, dice la sua: "Ma chi so' questi?".

“Ho detto: vabbè guardiamocelo perché lo stanno a guarda’ tutti, non vorremmo mica fare gli asociali. Invece mi sa che era meglio di no, perché ho sentito delle canzoni ragazzi, le canzoni tipo le sigle dei cartoni animati di Cristina D'Avena, cioè quelle sì che erano canzoni…Perché quelle che sto’ a sentire qua da Bambola Assassine, i quattro samurai, un dito nero, cioè ma che è…”, prosegue Guendalina, ‘storpiando’ i nomi degli artisti in gara sarcastica.

“Ma chi so’ questi? Io non sono nessuno. Però manco mi presento a Sanremo. Voglio dire, cioè devi avere il coraggio. Ho sentito delle canzoni, ragazzi, che veramente dico: non scherzo”, sbotta la Tavassi. E conclude: “Sarò antica, non lo so, sarà che sono cresciuta con mio padre che aveva dei gusti musicali meravigliosi, ascoltavano Barry White, Prince, Whitney Houston. Ma come caz*o si fa a sentire questi? Non ce la faccio!”.