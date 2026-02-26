''Si sente il re di ‘stica**i'': Naike Rivelli, presente a Sanremo, attacca pesantemente Fedez

Per la figlia di Ornella Muti l’atteggiamento del rapper 36enne è assolutamente da criticare

Denuncia tutto in un video condiviso sui social. Naike Rivelli, presente a Sanremo, super affollata in questi giorni per il Festival, attacca pensantemente Fedez, in gara tra i Big con Marco Masini. “Si sente il re di ‘stica**i”, sbotta sul social la figlia di Ornella Muti.

“Ragazzi devo raccontare a tutti una roba che ho visto sconvolgente", esordisce la 51enne nel breve filmato. "Io ho 51 anni e sono la figlia di Ornella Muti, no? Viaggiamo in tutto il mondo e abbiamo conosciuto tutte le celebrità del mondo, tutti, le più importanti. Mai ho visto mia madre atteggiarsi come ho appena visto un piccolo personaggio chiamato Federico Lucia non-so-che-cosa”, prosegue Naike.

La Rivelli svela che Fedez avrebbe occupato l'area hospitality del Festival, Casa Sanremo, accompagnato dalle guardie del corpo: “Ha bloccato tutta Casa Sanremo passando con sette persone, come se fosse il ‘re di ‘stica**i’… Tutti noi bloccati come degli sfigati: ‘Non si può passare signora!’. Io volevo uscire a prendere una boccata d’aria perché fa caldo e mi stavo sentendo male. Ho dovuto spingere questo ragazzetto impazzito”.

Naike conclude: “Vorrei dire a tutti che a mio avviso gli uomini che girano con 5,6,7 guardie del corpo… E’ una mia idea, magari non è così…”. La donna fa intendere con le dita della mano che questi personaggi lo ‘avrebbero piccolo’, riferendosi al membro. “Palle zero, tutto zero: non diventate così. Chiunque di voi diventi famoso, fidatemi di me, non diventate così perché è brutto”.