Il primo figlio della coppia, Tommaso, è venuto al mondo il 23 luglio del 2021

Il calciatore 26enne e la compagna 27enne sono convolati a nozze, a sorpresa, lo scorso 4 febbraio

Il crack arrivato poco prima dell’arrivo della prima cicogna, ormai, è solo un lontano ricordo. Sono felici come non mai. Nicolò Zaniolo e Sara Scapperrotta annunciano sui social la nascita del loro secondogenito e svelano anche il nome scelto per il neonato, venuto alla luce il 24 febbraio: il bimbo si chiama Leonardo.

Nicolò Zaniolo e Sara Scapperrotta annunciano sui social la nascita del loro secondogenito: ecco il nome scelto per il neonato

Il primogenito della coppia, Tommaso, è venuto al mondo il 23 luglio del 2021. Il calciatore 26enne e la compagna 27enne, tornati ufficialmente insieme dalla primavera 2024, sono convolati a nozze, a sorpresa, lo scorso 4 febbraio: per i due una cerimonia intima in Comune. Il giocatore, ex Roma, le aveva fatto la proposta a marzo 2025, organizzando una cena a lume di candela in un ristorante sull’Arno, a Firenze. Qualche mese dopo, il 21 ottobre, la coppia aveva annunciato l’arrivo della cicogna bis con un post: “Presto saremo in 4 e l’amore sarà ancora più grande”.

Il primo figlio della coppia, Tommaso, è venuto al mondo il 23 luglio del 2021. Il calciatore 26enne e la compagna 27enne sono convolati a nozze, a sorpresa, lo scorso 4 febbraio

Nicolò e Sara sono al settimo cielo. Pubblicano una foto del bimbo, il padre, entusiasta, scrive: “Quanto sei bello!”. Anche l’Udinese , squadra in cui ora milita lo sportivo, gli fa gli auguri. Sara è grata al marito, lui è stato al suo fianco durante il parto e le sottolinea: “Grazie a te per la forza che mi hai dato”.