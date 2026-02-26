Achille Lauro superstar della seconda serata di Sanremo 2026, incanta con Laura Pausini: lo share premia Conti, ecco cos’è successo

Il 35enne si esibisce con la co-conduttrice in 16 Marzo, poi canta Perdutamente per le vittime di Crans Montana

Sul palco anche Lillo e Pilar Fogliati: i dati Auditel non fanno il botto, ma sono il linea col debutto

E’ lui la superstar della seconda serata di Sanremo 2026. Achille Lauro, osannato dall’Ariston, incanta con Laura Pausini. Il 35enne si esibisce con la co-conduttrice nella sua 16 Marzo, poi canta Perdutamente per le vittime di Crans Montana. La sua esibizione, intensa e toccante, è da brividi. In total white, è vincente anche nel look, artista trasversale che piace a tutti e conquista il pubblico.

Achille Lauro superstar della seconda serata di Sanremo 2026, incanta con Laura Pausini: lo share premia Conti

Sul palco salgono anche, ospiti per presentare i brani della metà degli artisti in gara previsti, anche Pilar Fogliati e Lillo. Lo share premia Carlo Conti, raggiunge il 59%, con 8.814.000 spettatori. Gli ascolti sono in calo rispetto allo scorso anno, la kermesse, infatti era riuscita a registrare 11.6 milioni di spettatori netti per uno share del 64.5%. Rimangono comunque in linea con quelli del debutto.

Il primo look di Laura Pausini, sempre Armani

La Pausini per la seconda serata sceglie il primo look con i pantaloni di Armani Privé. La 51enne ha una marsina in stile vintage circus completamente rivestita di cristalli scuri. Capelli sciolti sulle spalle e gioielli Damiani completano il tutto.

I due si cambiano per cantare insieme 16 Marzo

Il cambio larriva per il duetto con Lauro. Laura opta per pantaloni luminosi indossati con una maxi cintura stile smoking, sopra una camicia maschile in crepe di seta portata con le maniche leggermente tirate su.

Il 35enne è da brividi con Perdutamente dedicata alle vittime di Crans Montana

Per l’ultima mise Laura Pausini, sempre in Armani, sceglie pantaloni sartoriali, morbidi e fluidi, abbinati a un long-coat in velluto di seta. Il capospalla è meraviglioso, con ricami a rilievo impreziositi da pietre.

Sul palco con loro all'Ariston anche Pilar Fogliati e Lillo

Achille è fashion in bianco ottico. Per lui completo con blazer strutturato, pantaloni dal fit ampio, camicia con lo scollo a V abbellita da un fiocco basso, tutto Dolce & Gabbana. Al collo, un sorprendente collier di Damiani con diamanti, rubini e moonstone. Per l’esibizione con Laura si cambia ed è total black, col tank top e il soprabito elegante.

Carlo rivela la top 5 dei 15 artisti che si sono esibiti

Lauro torna al bianco sia per la performance di Perdutamente, sia per gli ultimi due look: col gilet, senza camicia, coi tatuaggi in mostra e poi col top leggero col collo alto. E’ un vero dandy.