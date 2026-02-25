''Il mio desiderio è tornare in Italia e far vivere lì mia figlia'': Elisabetta Canalis rivela dove si vede tra qualche anno

L’ex velina vive ormai stabilmente a Los Angeles da moltissimo tempo

Al settimanale “F” ha però confessato di avere il desiderio di tornare a vivere in Italia

Tra qualche anno vorrebbe trasferirsi nel Bel Paese con la figlia Skyler Eva

Elisabetta Canalis è tornata a parlare della fine del matrimonio con Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva, che oggi ha 10 anni. Ha poi rivelato i suoi desideri per il futuro al magazine “F”.

L’ex velina, 47 anni, aveva sposato il chirurgo americano nel 2014. Nel 2023 è stata poi annunciata la separazione.

Lei non ha vissuto il passaggio senza sofferenza: “Credo che dopo il lutto sia la cosa più dolorosa nella vita di una persona”, ha detto. “Ma ho capito che è qualcosa che può accadere e cercato di trarne il meglio. Ho un ottimo rapporto con il mio ex marito, facciamo viaggi insieme, ci vediamo spesso, a fine marzo saremo insieme in Italia, sappiamo che il bene di nostra figlia viene prima di tutto, e questo ci permette di passare sopra a tante questioni più futili”.

Elisabetta Canalis, 47 anni, in questi giorni è a Milano, ma vive a Los Angeles ormai da moltissimi anni

Sempre bellissima, ad Elisabetta è stato domandato anche del suo rapporto col tempo che passa. Lo affronta “correndo ai ripari (ride, ndr)”. “No, non accolgo con serenità gli anni che passano. Dal momento che lavoro con la mia immagine, ricorro a trattamenti che in maniera molto naturale permettono di posticipare l’invecchiamento della pelle”.

Negli ultimi tempi gli Stati Uniti stanno vivendo grandi cambiamenti a livello politico. Lei vive nel Paese da moltissimi anni – per l’esattezza a Los Angeles – ma non è troppo preoccupata.

“È un Paese controverso ma sto bene, non sono preoccupata per me né per la mia famiglia, qui abbiamo un buon equilibrio. Sono una mamma single, ho una fattoria in casa, organizzare tutto in una grande città è faticosissimo ma mi sto godendo l’età della consapevolezza”, ha fatto sapere.

“So che cosa voglio, sto raccogliendo il frutto del mio lavoro, realizzando i miei sogni. Sto benissimo, mi godo la vita e so, che se un giorno arriverà una persona, dovrà adattarsi al mio stile di vita”, ha continuato.

Elisabetta desidera tornare a vivere in Italia e farlo insieme alla sua unica figlia Skyler Eva: vorrebbe accadesse "nei prossimi anni"

Quindi ha rivelato un progetto a cui sembra tenere molto: “Il mio desiderio, nei prossimi anni, è tornare in Italia e far vivere lì mia figlia”.

Le è stato chiesto quindi dove si immagina tra dieci anni. “In una casa con un terreno enorme in campagna, piena di cani, cavalli di ogni età, magari adottati. Nella mia mente vedo una specie di zoo in cui essere serena circondata dall’amore degli animali: nessuno è capace di dartene di più”.

Elisabetta è infatti una grande amante dei cani e degli animali in genere. Tanto da aver recentemente scritto il libro “Una zampa sul cuore. Storie di Nello e i suoi amici, tra dolcezza, coraggio e libertà” (Rizzoli), che ha come protagonisti proprio i suoi cani.