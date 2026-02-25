Selvaggia Lucarelli opinionista del nuovo Grande Fratello Vip di Ilary Blasi: annuncio ufficiale e commento ironico

E’ ufficiale: Selvaggia Lucarelli è una delle due opinioniste della nuova edizione del GF Vip

La 51enne affiancherà Ilary Blasi insieme alla giornalista Cesara Buonamici

La notizia era circolata qualche tempo fa. Ora però arriva la conferma ufficiale: Selvaggia Lucarelli è una delle due opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip!

L’annuncio è arrivato nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio attraverso i canali ufficiali di Mediaset e la news è stata poi ribattuta dalla diretta interessata, che ha anche commentato con una battuta su Ilary Blasi.

Selvaggia Lucarelli, 51 anni, è ufficialmente una delle due opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip in partenza a marzo su Canale5

L’ex moglie di Francesco Totti è infatti al timone del programma dopo l’uscita di scena di Alfonso Signorini. Confermata invece come altra opinionista la giornalista Cesara Buonamici, nello stesso ruolo già per le due passate edizioni.

Nel comunicato si legge che la prima puntata andrà in onda su Canale5 martedì 17 marzo.

“Conduce Ilary Blasi. Opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli”, prosegue la nota.

Il comunicato stampa con il commento di Selvaggia

“Il format di Endemol Shine Italy torna con molti nuovi elementi, mantenendo l’identità che lo ha reso un fenomeno mondiale”, conclude il testo.

Selvaggia, 51 anni – che da circa un decennio ha riscosso grande popolarità in tv nel ruolo di giurata di “Ballando con le Stelle” – ha repostato il comunicato nelle sue Instagram Stories.

Poi facendo riferimento al documentario della Blasi su Netflix “Unica”, ha fatto una battuta: “Ilary non sei più Unica. Sei Trina”.