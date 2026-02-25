Eleonora Caressa, figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, presenta il fidanzato nel podcast: il racconto del primo incontro a sorpresa coi famosi genitori

La 21enne conduce insieme alla sorella Matilde, 23, un podcast settimanale

Durante una recente puntata è stato ospite del formato il fidanzato Alessandro

Il ragazzo ha raccontato di quando ha conosciuto per la prima volta i famosi genitori di Eleonora

Eleonora Caressa, figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, ha ospitato il fidanzato Alessandro nel podcast che conduce con la sorella Matilde.

Le due ragazze, 23 (Matilde, la primogenita) e 21 anni, parlano raramente della propria vita sentimentale. Ma la Leo – come chiamano Eleonora in famiglia – ha fatto un’eccezione durante l’ultima puntata di “Rendez-vous da me”, format che tratta di temi come relazioni, università e amicizie (le puntate escono ogni lunedì alle 13 e sono disponibili anche su YouTube).

I tre insieme hanno affrontato il tema delle presentazioni in famiglia dei fidanzati. Alessandro ha ripercorso la sua esperienza con i famosi genitori di Eleonora.

La puntata di "Rendez-vous da me" con da destra Eleonora Caressa, 21 anni, il fidanzato Alessandro e Matilde Caressa, 23

“Il tema di questa puntata è presentare ai propri familiari e ai propri amici il proprio fidanzato. E quindi abbiamo pensato, appunto, che fosse un punto di vista interessante comunque”, ha spiegato sempre la Leo, nota al pubblico tv anche per aver partecipato a “Pechino Express” insieme al papà.

“Mi sento un po' una terza incomoda”, ha scherzato Matilde.

Alessandro ha così raccontato del suo primo incontro con Benedetta Parodi e Fabio Caressa. “Eravamo in Sardegna e dovevamo uscire a cena io e la Leo. Allora per l'occasione abbiamo deciso che m'avrebbe portato a casa, perché doveva truccarsi, doveva fare le sue cose”. “Entriamo in casa e io mi aspettavo, vabbè, la Bene, che magari cucinava, perché me l'immaginavo così... Fabio che non lo so...”, ha aggiunto con un pizzico di ironia il ragazzo.

Ma non è andata esattamente così: “Io sono entrato e mi sono trovato davanti 58 persone sedute tutte ad un tavolo che mi guardavano così, con gli occhi sbarrati”.

Nessuno infatti era stato avvisato che Alessandro sarebbe passato da casa. C’erano cugini di secondo grado, la nonna, amici della Parodi, tutti seduti a prendere un aperitivo.

Una selfie di coppia di Eleonora con il fidanzato Alessandro

“Leo se n'è andata e m'ha mollato lì. Tra l'altro loro hanno una sedia, com'è che si chiama quella sedia? Molto grossa, enorme, m'hanno messo proprio lì davanti a tutti”, ha continuato il ragazzo. “Non è stato bello”.

Eleonora ha però spiegato che Alessandro ha fatto una buona impressione, almeno a sua madre: “Perché ti sei posto in modo super sciolto, super tranquillo, eri super nel tuo elemento. Anche se quando ti sei versato il vino ti tremava la mano!”.

Quindi il consiglio che Alessandro darebbe in situazioni del genere è quello di “essere sé stessi”. Eleonora ha aggiunto che è importante non far vedere che si “ha paura”. Alessandro ha ribattuto scherzando: “No, beh, mi stavo ca***do addosso!”.

“Però non l'hai dato a vedere!”, ha replicato la fidanzata.

Quest’incontro è avvenuto circa un mese dopo l’inizio della relazione tra Eleonora e Alessandro.