''Sono stato possessivo e geloso'': Stefano Accorsi, 55 anni compiuti, svela come è riuscito a cambiare

Nel suo nuovo film, La Lezione, c’è lo stalking, la manipolazione e il dramma emotivo e lui lo confessa

Sposato con Bianca Vitali, 35 anni, è padre di Orlando, Athena, Lorenzo e Alberto, 19,16,8 e 5 anni

Stefano Accorsi nel suo nuovo film, La Lezione, riesce a essere assolto da un’accusa di stupro grazie alla sua avvocata, interpretata da Matilda De Angelis. Nella pellicola di Stefano Mordini, dal 5 marzo al cinema, c’è lo stalking, la manipolazione e il dramma emotivo. L’attore, che ieri, 2 marzo, ha celebrato i 55 anni, a Il Messaggero, parlando del suo controverso personaggio, confessa: “Sono stato possessivo e geloso”. Svela come è riuscito a cambiare.

''Sono stato possessivo e geloso'': Stefano Accorsi, 55 anni compiuti il 2 marzo, svela come è riuscito a cambiare

“Un attore non deve giudicare i propri ruoli e tantomeno assumere il ruolo del moralizzatore. Il film parla di manipolazione, un argomento che è già una scelta politica”, chiarisce l’artista al quotidiano romano. Poi aggiunge: “Anch’io, lo confesso, sono stato possessivo, geloso e ho perciò dovuto affrontare un percorso da autodidatta per evolvere e progredire… Mostrare la fragilità di un personaggio può risultare più incisivo che condannarlo".

Nel suo nuovo film, La Lezione, c’è lo stalking, la manipolazione e il dramma emotivo e lui lo confessa. Sposato con Bianca Vitali, 35 anni, è padre di Orlando, Athena, Lorenzo e Alberto, 19,16,8 e 5 anni

La chiude qui. Si gode il momento d’oro al cinema e anche nel privato. Sposato con Bianca Vitali, 35 anni, è padre di Orlando, Athena, 19 e 16 anni, avuti dall’ex compagna Laetitia Casta, e Lorenzo e Alberto, 8 e 5 anni, nati dal matrimonio con l’inviata de Le Iene. Festeggia il compleanno col sorroso e sul social dice “grazie”. Poi assapora la gioia della sua forma fisica stratosferica, tutta muscoli. Gli allenamenti, diventati più intensivi per prepararsi al lungometraggio di Gabriele Muccino Le cose non dette, continuano: “Anche pochi minuti al giorno o da remoto, in collegamento con il mio trainer e amico Antonio Saccinto. L’attività fisica è uno stato mentale che, associato allo stile di vita sano, mi aiuta a stare meglio”.