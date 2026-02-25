Elodie incontra l’ex Andrea Iannone a Milano: tensione e rabbia, con lei poco dopo c’è Franceska Nuredini, foto

La cantante incrocia il pilota e la sua espressione parla chiaro, come scrive Diva e Donna

Un faccia a faccia inaspettato e carico di tensione e rabbia: Elodie Di Patrizi a Milano incontra l’ex fidanzato Andrea Iannone e, a giudicare dall’espressione di lei e il muso lungo di lui, non va benissimo. La 35enne e il 36enne sono stati una coppia per quasi 3 anni: poi tutto finito prima di Natale. Ora accanto alla cantante c’è un’amica ‘speciale’: Franceska Nuredini, con cui procede felicemente la passeggiata. Diva e Donna pubblica le foto in cover.

Elodie incontra l'ex Andrea Iannone a Milano: tensione e rabbia, con lei poco dopo c'è Franceska Nuredini

Secondo quanto riportato dal settimanale, i due si sarebbero incrociati per strada in una situazione tutto fuorché pacifica: i toni tra la voce dell’artista e quelli dell’ex pilota sarebbero rapidamente degenerati, con parole piuttosto accese all’interno di un breve confronto. Le immagini pubblicate mostrano Iannone al volante, con sguardo serio, mentre Elodie è fuori dall’auto e visibilmente agitata, prima della separazione dei due.

“Elodie litiga con Iannone per strada e poi corre da Franceska. Lei urla e lui va via”, scrive il magazine, sottolineando come il diverbio non abbia portato a un chiarimento tra gli ex, il cui rapporto d’amore sembra ormai definitivamente alle spalle.

Quel che accade subito dopo la lite, però, racconta una scena completamente diversa: pochi istanti dopo lo scontro, Elodie è immortalata in compagnia di Franceska Nuredini, ballerina 23enne che da settimane appare al centro di molte indiscrezioni legate alla vita privata dell’ex Amici. Nei nuovi scatti, le due camminano insieme sorridenti, con Elodie che stringe tra le mani un mazzo di fiori. Mostrano un clima di complicità e serenità lontano dalle tensioni appena vissute.

La natura esatta del rapporto tra Elodie e Franceska non è mai stata ufficializzata da parte delle dirette interessate. Ma le immagini e i gesti catturati dai fotografi alimentano rumor su un’intesa sempre più forte tra le due. Per Iannone, intanto, il capitolo con la cantante sembra chiuso da tempo. Dopo tre anni di relazione culminati nella rottura, il pilota è stato recentemente visto in atteggiamenti intimi con Rocìo Munoz Morales. Al momento non esistono conferme ufficiali su un nuovo legame stabile.