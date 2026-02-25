La conduttrice debutta al reality, stando ai gossip, il prossimo 17 marzo: accanto la squadra di sempre

Alessia Solidani si prende cura dei capelli, al trucco ci pensa Claudio Noto, make up artist delle star

La porta rossa sta per riaprirsi. E davanti a quella porta, luminosa e sorridente, c’è lei: Ilary Blasi. Dal 17 marzo, con il doppio appuntamento settimanale del martedì e giovedì (così sembrerebbe dagli ultimi rumor) riparte il Grande Fratello Vip in prima serata su Canale 5, e la 44enne scalda i motori con il suo inconfondibile mix di ironia e glamour. E' pronta: per lei prove di trucco, porta rossa e ritorno da regina al GF Vip.

Ilary Blasi è pronta: prove di trucco, porta rossa e ritorno da regina al GF Vip

Prima tappa: il camerino. Tra specchi illuminati e pennelli che danzano veloci, la conduttrice si affida ai suoi fedelissimi. Con lei l’hair stylist Alessia Solidani, che studia onde morbide e raccolti scenografici, e il make up artist Claudio Noto, pronto a esaltare lo sguardo con quel tocco glow che ormai è diventato la firma di Ilary. Clima disteso, risate e poi via: look approvato.

La conduttrice debutta al reality, stando ai gossip, il prossimo 17 marzo: accanto la squadra di sempre

Ed eccola, impeccabile, Ilary davanti alla mitica porta della Casa. Un’immagine che sa di ritorno, di prime serate che contano, di share che si alza. Ilary si lascia fotografare con l’aria di chi conosce bene il palcoscenico e sa esattamente come dominarlo. Il reality riaccende le luci e promette scintille. Accanto a lei, in studio, due presenze forti e pronte al confronto: la giornalista Cesara Buonamici e la penna tagliente di Selvaggia Lucarelli. Commenti senza filtri, dinamiche incandescenti e quel pizzico di ironia che con Ilary non manca mai.

La 44enne si lascia immortalare: sta preparando il promo dello show

Il ritorno sul piccolo schermo arriva in un momento speciale per la conduttrice. Dopo mesi al centro dell’attenzione per il divorzio da Francesco Totti, con un’udienza fissata per il prossimo 21 marzo, Ilary sembra aver trasformato la tempesta mediatica in nuova energia. Non solo lavoro: anche l’amore procede a gonfie vele. Con lei c’è Bastian Muller, il compagno che le ha fatto una nuova romantica proposta a Parigi, suggellando una storia che procede lontano dai riflettori ma sotto gli occhi attenti del gossip.

In studio con lei ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli

Professione in ascesa, nuova stagione televisiva, nozze all’orizzonte: per Ilary è davvero un momento di rinascita. E mentre la porta rossa sta per aprirsi, una cosa è certa: la regina del reality è pronta a riprendersi la scena.