''Mio figlio ha malattia rara della pelle, solo altri quattro casi al mondo'': la confessione dell'ex vincitore dell'Isola Sergio Muniz, ecco di che si tratta

- L’attore 49enne parla di Yari, nato nel 2021 dalla compagna Morena Firpo
- Il piccolo a soli 10 mesi ha cominciato a manifestare i sintomi della patologia
Sergio Muniz lo svela in tv, senza filtri. L’ex vincitore dell’Isola dei Famosi fa una confessione inaspettata a La Volta Buona, per sottolineare quanto la ricerca sia importante per sconfiggere i mali. “Mio figlio ha malattia rara della pelle, solo altri quattro casi al mondo”, confida a Caterina Balivo.
Parla di Yari, nato nel 2021, il piccolo avuto dalla compagna Morena Firpo. Il bimbo ha cominciato a manifestare i sintomi della patologia quando aveva solo 10 mesi. “Mio figlio soffre di epidermolisi bollosa, ha una pelle molto delicata”, rivela l’attore 49enne.
“L'Epidermolisi Bollosa (EB) è un gruppo di malattie genetiche rare caratterizzate da una fragilità cutanea estrema che porta alla formazione di bolle e lesioni a seguito di traumi minimi o spontaneamente. Esistono forme ereditarie, le più comuni, e una forma acquisita non genetica, l'epidermolisi bollosa acquisita (EBA). La diagnosi avviene tramite biopsia cutanea e analisi genetiche, mentre il trattamento è principalmente di supporto, mirato alla gestione delle lesioni e alla prevenzione delle complicanze”, si legge su Wikipedia.
Muniz chiarisce, sempre parlando del figlio: “Però sta bene, hanno sviluppato una nuova proteina che lo aiuta a compensare la mancanza di collagene nella sua pelle". La malattia è rarissima. "Solo altri quattro casi riconosciuti nel mondo”, sottolinea l’artista. "La ricerca è importantissima, come è fondamentale la sanità pubblica”, poi precisa senza alcun dubbio.