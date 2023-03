Filippo Inzaghi papà bis alla soglia dei 50 anni: il nome della neonata

L’allenatore ha avuto il suo secondo figlio insieme alla compagna Angela

I due avevano dato già il benvenuto al mondo a Edoardo a ottobre 2021

Filippo Inzaghi è papà bis. L’ex calciatore, oggi allenatore della Reggina, alla soglia dei 50 anni (li compirà la prossima estate) ha dato il benvenuto al mondo al suo secondo figlio, o meglio figlia. Sì, come era stato annunciato si tratta infatti di una bambina. Il nome è Emilia. E’ stata la compagna di Pippo, la 32enne Angela Robusti, a dare l’annuncio per prima sui social.

Angela Robusti, 32 anni, subito dopo il parto con la neonata Emilia in braccio

Nella mattinata di martedì 21 marzo ha pubblicato su Instagram una foto in cui appare con la neonata in braccio subito dopo il parto. Ha scritto: “Emilia. Il secondo miracolo che il tuo papà mi ha donato. Ti amo vita mia (rivolto a Filippo, ndr)”. E’ stato poi lo stesso Inzaghi a condividere un altro scatto e aggiungere: “Oggi, primo giorno di primavera sei arrivata tu EMILIA, nostra immensa gioia”. “La mamma, una roccia, si sta riprendendo! Con il cuore pieno d’amore vi ringraziamo per i tanti auguri”, ha poi continuato.

Lo scatto condiviso da Filippo

Subito tanti gli auguri degli amici famosi. Tra i commenti sono spuntati quelli di Christian Vieri e di Gaia Lucariello, la moglie di Simone Inzaghi, fratello di Pippo. Simona Ventura ha scritto: “Auguri a voi Pippo !!! Benvenuta Emilia”.

Pippo Inzaghi, 49 anni, insieme alla compagna Angela Robusti

La coppia aveva dato il benvenuto al mondo al primogenito Edoardo nell’ottobre del 2021. Poi stava programmando le nozze. La stessa Angela, ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ e wedding planner, qualche tempo fa ha spiegato a Il Corriere della Sera di avere in programma il matrimonio per il prossimo anno. Quando il giornale le ha chiesto se è stata stabilita una data per il ‘sì’, lei ha risposto: “Se non ci saranno altre gravidanze a sorpresa, nel 2024. Dovevamo farlo già l’anno scorso, ma era appena nato Edoardo”.