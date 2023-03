GF Vip: clamorosa eliminazione di Antonella Fiordelisi per ''colpa'' dei genitori: ecco cos'è successo

Dopo 43 puntate l'ex tentatrice perde al televoto e deve abbandonare la casa

A stoppare il flusso di voti sarebbe stata la lettera della mamma della Fiordelisi

Subito dopo la puntata Antonella è corsa da Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi è stata clamorosamente eliminata dal Grande Fratello Vip ad un passo dalla semifinale. La schermitrice, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, ha perso al televoto e ha abbandonato la casa di Cinecittà in una puntata ricca di colpi di scena. La 43esima diretta condotta da Alfonso Signorini si è aperta annunciando che il pubblico avrebbe decretato la terza finalista, ma anche l'eliminata.

Antonella Fiordelisi è stata eliminata ad un passo dalla semifinale

La busta con il verdetto dell'eliminazione della Fiordelisi ha lasciato tutti senza parole, in molti hanno pensato si trattasse di uno scherzo. Antonella, nel bene e nel male, è stata una protagonista di questa edizione e nessuno si aspettava la sua uscita. Alfonso Signorini ha spiegato che dd influenzare l'esito del televoto probabilmente è stata anche la lettera della mamma della concorrente che dopo l'ultima puntata aveva chiesto ai fan di farla uscire. In molti sul web però hanno ipotizzato che il percorso molto intenso della schermitrice, dopo l'eliminazione di Edoardo Donnamaria si fosse esaurito. Negli ultimi giorni la 24enne era apparsa nuovamente nervosa, polemica e triste.

La schermitrice non ha nascosto la delusione per essere stata eliminata

Subito dopo la puntata è corsa dal suo fidanzato

La Fiordelisi, dopo aver realizzato che l'avventura si era conclusa, non ha nascosto il suo risentimento. ''Non volevo uscire, ma immagino che mia madre si sia preoccupata, non lascerò più il mio profilo Instagram ai miei genitori ''. Dopo l'ingresso in studio e la clip con i momenti più belli Antonella è uscita dallo studio e ha riabbracciato il fidanzato Edoardo postando una stories di Instagram in cui lo abbraccia e bacia mentre guidano per le strade di Roma.