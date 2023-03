Elisabetta Canalis è rimasta in buoni rapporti con Brian Perri dopo la rottura: le immagini che lo provano

L’ex velina ha condiviso su Instagram i video di un pomeriggio di svago in famiglia

E’ insieme alla figlia Skyler e al marito da cui sta divorziando Brian Perri

I due sembrano essere rimasti in buoni rapporti per il bene della piccola

Elisabetta Canalis è rimasta in buoni rapporti con Brian Perri. Pochi giorni fa si è diffusa la notizia dell’inizio del processo di divorzio tra l’ex velina e l’ortopedico americano 55enne. In tribunale, nelle carte legali, avrebbero parlato di “differenze inconciliabili” per motivare una decisione tanto importante. Ma un punto sembra certo per entrambi: il bene della loro bambina viene prima di tutto il resto. Sì, la piccola Skyler Eva, 7 anni, rimane il centro della vita di entrambi. Vogliono che possa crescere nel modo più sereno possibile.

Brian Perri, 55 anni, pattina sul ghiaccio con la figlia Sklyer Eva, 7, mentre mamma Elisabetta Canalis, 44, riprende la scena dagli spalti

A dimostrarlo sono alcune immagini pubblicate poche ore fa dalla stessa 44enne di origini sarde sul social. Eli ha infatti condiviso nelle Instagram Stories alcuni video in cui si vede Skyler pattinare sul ghiaccio proprio con il papà Brian. La Canalis è sugli spalti che osserva e riprende col telefono. A quanto pare non ha messo i pattini ai piedi per via di qualche acciacco passeggero.

Skyler è serena: i genitori stanno facendo di tutto perché il divorzio non abbia un impatto negativo su di lei

Negli ultimi giorni vari giornali hanno fatto ipotesi più disparate sui motivi che avrebbero portato alla rottura tra la Canalis e Perri, che si erano sposati nel 2014 ad Alghero. Qualcuno dice che Elisabetta sarebbe voluta tornare a vivere in Italia, ma Brian avrebbe titubato. Al momento lei non ha neppure confermato la notizia del divorzio (ma neanche smentito). Il sito americano The Blast sostiene però di aver visto le carte. I due avrebbero chiesto l’affidamento congiunto, mentre in questa fase non si starebbe ancora discutendo delle modalità dell’eventuale divisione della proprietà immobiliare di Beverly Hills (cosa che però potrebbe essere fatta in un secondo momento).

Elisabetta osserva con un'amica dagli spalti

Al momento Elisabetta si sarebbe trasferita in un appartamento sempre a Los Angeles, dove nei giorni scorsi è stata raggiunta da sua madre Bruna, arrivata direttamente dalla Sardegna per starle vicino in questo momento.