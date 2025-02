Sarebbe incredibilmente finita tra Alba Parietti e il manager Fabio Adami: lei era pazzamente innamorata di lui, il gossip

Dagospia lancia la bomba, a chi le chiede insistentemente sui social lei replica piccata

I due erano usciti allo scoperto a maggio del 2022: la 63enne e il 58enne sembravano inseparabili

Il gossip è assordante e lo lancia Dagospia: sarebbe incredibilmente finita tra Alba Parietti e il manager Fabio Adami. I due erano usciti allo scoperto a maggio del 2022: la 63enne e il 58enne sembravano inseparabili. La showgirl era pazzamente innamorata del nuovo compagno con cui dopo soli due mesi era andata addirittura a convivere. Ora la loro storia si sarebbe bruscamente interrotta.

Sarebbe incredibilmente finita tra Alba Parietti e il manager Fabio Adami: lei era pazzamente innamorata di lui

Alba sui social non smentisce il rumor. Rimane sibillina su Fabio. Tra i commenti ai suoi post c’è chi vuole, ovviamente, saperne di più. Uno commenta: “Era un amore di pancia che alle prime difficoltà si esaurisce, è facile andare d’accordo quando si vive in vacanza”. Lei piccata replica: “Le consiglio di non trarre conclusioni affrettate. L’amore non finisce. Comunque si astenga, non è un reality”. E non aggiunge altro.

C’è chi fa notare che è ormai da tempo che Adami, che lavora per Poste Italiane, non appare più in foto con la Parietti. Pure a Sanremo per il festival Alba era da sola, non in coppia. Stando a Dago la storia tra il piemontese e il romano sarebbe arrivata ai titoli di coda per colpa di liti e incomprensioni. Tutto sarebbe ancor più precipitato dopo l’infortunio di cui è stata vittima la Parietti lo scorso dicembre a Courmayeur, quando è stata travolta sulle piste da sci. Le liti si sarebbero ulteriormente accese, al punto da portarla a dire addio all’uomo.

I due erano usciti allo scoperto a maggio del 2022: la 63enne e il 58enne sembravano inseparabili

“A chi le chiede spiegazioni, lei risponde serafica: ‘Le storie iniziano e finiscono’”, si legge. Chissà se i due attori protagonisti della vicenda ufficializzeranno la separazione o magari torneranno a farsi vedere insieme. Al momento ci sono solo i sussurri che accendono la curiosità.