Fiorello racconta di quella volta che il suo gatto ha interrotto un rapporto intimo con la moglie Susanna

Fiorello si racconta a Vanity Fair. Viva Rai2! è un successo e sicuramente il programma si rifarà, così lascia intendere lo showman 63enne che, nella lunga intervista, parla anche della sua famiglia. Il mattatore, sbottonandosi un po’, racconta pure di quella volta che il suo gatto ha interrotto un rapporto intimo con la moglie Susanna, 58 anni.

Il 14 giugno lui e la Biondo faranno 20 anni di matrimonio. “E 27 insieme, attenzione. Niente, ce ne andremo da qualche parte, a festeggiare la fine del programma e il ventennale - precisa Rosario - Lavora con me, siamo insieme dalla mattina alla sera, e se non siamo vicini stiamo in videochiamata”. Tra di loro la passione resiste: “Si fa, si fa l’amore, ci amiamo. Certo non è che lo fai con la frequenza di un tempo. E sa perché? Perché non c’è tempo, e ci sono i figli in giro, e i gatti…”. E spiega perché il riferimento agli animali di casa…

“I gatti…?”, chiede il giornalista. Fiorello ribatte: “Sì, una volta mentre facevo sesso mi sono trovato Dorian, il gatto, in mezzo che mi ha fatto “shhh!”, e io ‘ma vaff…’, è vero! Poi c’è anche il cane, Lao. Ma lui non s’è visto”.

Fiorello si tiene in forma rinunciando ai ‘vizi’: “Non fumo, ormai da 12 anni. Ho smesso dalla sera alla mattina, la scusa me l’ha data una bronchite. Mai toccata una sigaretta elettronica, però il fumo è insidiosissimo: ancora oggi, dopo tutto questo tempo, a volte mi viene voglia di accendermene una. Non lo faccio, perché so che ne basta una per ricaderci. Mangio bene, faccio sport, mi muovo in bicicletta, faccio tennis, cammino, insomma tutto quello che si fa per vivere sei mesi in più”. Porta due anelli agli anulari delle mani: “A destra di fidanzamento, a sinistra di matrimonio”.

Sulla figlia 16enne Angelica dice: “Abbiamo reiniziato il giro, stiamo affrontando la sua adolescenza, con i suoi pro e i suoi contro. Ogni tanto mi confronto con gli altri genitori e capisco che abbiamo tutti gli stessi problemi: stanno troppo al cellulare, parlano in una certa maniera, si applicano poco nello studio, sono distratti e in più, ricordiamocelo, stanno facendo i conti con due anni pieni di pandemia e isolamento”. Su Olivia, 30 anni, che Susanna ha avuto da un precedente rapporto, ma che il conduttore considera ‘sua’, precisa: “Ormai è quello tra persone adulte, ha la sua vita a Milano, il suo lavoro, è bello vedere che si è realizzata, che torna quando le pare, e non c’è l’ansia, la paura, di quando sono più piccoli. Adesso le chiedo ‘quando ti sposi?’, o ‘un nipote?’, quei discorsi là”.