''C'è stato un flirt'': Flavia Vento per la prima volta rivela in tv cos'è successo tra lei e Francesco Totti

Lo confessa nel salotto tv di Monica Setta, a Storie di donne al bivio

La liaison risalirebbe al 2001, quando il 47enne non era ancora legato a Ilary Blasi

Flavia Vento alla fine ‘sputa il rospo’. Nel salotto di Monica Setta, quello di Storie di donne al bivio, nella puntata che andrà in onda giovedì 18 gennaio in seconda serata su Rai2, la 46enne per la prima volta rivela cos’è successo tra lei e Francesco Totti molti anni fa. Lo confessa in tv, stanca dei gossip che la perseguitano da tempo immemore. “C’è stato un flirt”, ammette. Ma non poco prima delle nozze con Ilary Blasi, nel 2005, come si vociferava. E’ successo nel 2001.

La conduttrice vuole sapere e la incalza sui rumor che la volevano legata all’ex capitano della Roma 47enne. Flavia, 46 anni, alla fine racconta la sua verità. “E’ una storia di cui si parla da vent'anni e si è detto di tutto”, sottolinea la Vento. Poi rompe la sua reticenza.

“Conobbi Totti a casa di Valentino nel 2001. Gli portai fortuna perché poi la Roma vinse lo scudetto. Andavo tutte le domeniche allo stadio. Ho un bellissimo ricordo di quel periodo. C'è stato un flirt nel 2001, un breve flirt", confida la showgirl lasciandosi andare.

La Vento aggiunge: “Ogni volta che parlo di questa storia rimango un pò così. Ora che si sono separati posso parlare più spontaneamente, ma per vent'anni sono stata molto zitta”. Fa riferimento alla rottura tra Totti e Ilary Blasi, la moglie tradita, che la sua di verità l’ha raccontata nel docufilm Unica e ora lo farà anche in un libro, Che stupida!.

Flavia precisa: “Sono passata per una sfascia famiglie, ho subìto e sofferto. Totti non si è comportato bene nei miei confronti. Lo metterei nel girone dantesco del Purgatorio”. Francesco nel 2001 era single: la relazione con Ilary, 42 anni, è iniziata l’anno seguente. Poi sono arrivate le nozze, i tre figli, i 20 anni d’amore e i 17 di matrimonio, fino all’addio, l’11 luglio 2022.