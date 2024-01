La showgirl parla di Imma, che ha incontrato per la prima volta a Live - Non è la d’Urso

Tra di loro non è ancora andata come avrebbe potuto, la 39enne lo svela

Paola Caruso, tornata in tv nel ruolo della Bonas nella nuova edizione di Avanti un altro, si concede ai microfoni di Turchesando, programma radiofonico di Radio Cusano Campus condotto da Turchese Baracchi. La showgirl calabrese in diretta si racconta e dice pure la verità sui rapporti con la madre biologica oggi. Ha saputo di essere stata messa al mondo da Imma in tv, a Live - Non è la d’Urso, nel 2019. Da quel momento in poi i rapporti tra lei e la donna non si sono rinsaldati come avrebbero potuto. La 39enne sottolinea amareggiata: “Se non hai modo di occuparti di un'altra famiglia, non mi venire a cercare”.

''Se non hai modo di occuparti di un'altra famiglia, non mi venire a cercare'': Paola Caruso dice la verità sui rapporti con la madre biologica oggi

Paola ripercorre con la mente il momento in cui in uno studio tv ha saputo che Imma era la donna che l’aveva messa al mondo: “Io ero scioccata: ho subìto questa cosa”. Poi aggiunge: “La ringrazio perché mi ha regalato la vita, sono una persona corretta e obiettiva. Lei ha affrontato tanto per portare avanti la gravidanza, se sono qui è grazie a lei e la ringrazierò sempre, però poi crescere e dare amore a un bambino è un’altra cosa”.

Le viene domandato dopo il riconoscimento e tutto il clamore dei media che le ha circondate come sia andata. “Dopo non lo so cos’è successo perché io le ho chiesto spesso aiuto: essendo sola con un bambino piccolo, non sapevo davvero dove sbattere la testa”, confessa la Caruso, madre di Michele, avuto dall’ex Francesco Caserta. Il bimbo è nato il 2 marzo 2019.

La showgirl parla di Imma, che ha incontrato per la prima volta a Live - Non è la d’Urso

“Spesso le ho chiesto aiuto o di venire, venire al compleanno di Michele, eccetera. Lei però mi rispondeva sempre che aveva la sua famiglia giù, le sue cose giù. Allora, quello che io dico: se tu sai già che hai una famiglia e che non hai modo di occuparti di un’altra famiglia…non mi venire a cercare. Lasciami nel mio dubbio. Perché cercarmi per poi non avere tempo?”, prosegue Paola.

“E’ stata lei che ha scritto a Barbara - sottolinea ancora l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 11 - Io sono contenta perché parlando con lei ho scoperto tante cose di me che non avrei saputo. Mio padre è morto e lui era l’unico che sapeva tutta la verità. Mia madre adottiva Wanda non sapeva niente. Ci sono stati tanti perché a cui ho trovato delle risposte. Sono contenta di questo, ma mi dispiace perché lei non ha fatto parte della mia vita”.

La 39enne insieme alla madre adottiva Wanda, a cui è legatissima

Paola però lascia aperto uno spiraglio a Imma: “Io comunque non chiudo a nessuno la porta in faccia. Mio figlio è piccolo, crescerà e saprà tutto questo… Io ti do tutto, sono una persona generosa, però se mi fai del male, mi chiudo. Ti do la possibilità di recuperare perché sono una persona buona, però te la devi guadagnare”. “Quindi nonna Imma è invitata a bussare alla porta?”, dice la conduttrice. Paola risponde: “Se vuole… La porta è sempre aperta, per tutti”.