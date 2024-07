Francesca Barra e Claudio Santamaria festeggiano 7 anni di matrimonio e poi anche i 50 anni di lui: immagini della festa

L’attore celebra il mezzo secolo con una cena insieme agli amici più cari

Il giorno prima l’anniversario di nozze: la dedica della giornalista, scrittrice e conduttrice tv

Sono giorni colmi d’amore. Francesca Barra e Claudio Santamaria festeggiano 7 anni di matrimonio e poi anche i 50 anni di lui. L’attore celebra il compleanno con una cena a cui partecipano gli amici più stretti, tra i quali ci sono pure Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti.

Francesca Barra e Claudio Santamaria festeggiano 7 anni di matrimonio e poi anche i 50 anni di lui. Il post di auguri della 45enne per l'anniversario

La giornalista, scrittrice e conduttrice tv 45enne dedica all’uomo della sua vita dolcissime parole sul social. “C’è solo una domanda che dobbiamo farci (e solo noi): lo rifaresti? Ed è sempre e solo sì la risposta. Buon anniversario di matrimonio amore mio, per quelle piccole ed insieme enormi sfide che affrontiamo uniti. Grazie per tutto ciò che abbiamo costruito e per tutto quello che ancora- fortunatamente - sogniamo”, scrive il 21 luglio.

I due al party di compleanno dell'attore

Il giorno seguente Claudio compie mezzo secolo. La moglie pubblica un altro post e commenta: “Auguri bene mio per i tuoi 50 anni. Ti conosco da quando eri adolescente: quanta strada hai fatto con lo stesso spirito indomito! Sempre più orgogliosa di ogni tuo passo e di esserti accanto. Con tutto l’amore che ho, con le rughe e i capelli bianchi che verranno”.

Claudio spegne le candeline alla cena con i suoi amici

La Barra e Santamaria la sera sono unitissimi al party. Lei, impegnata con “4 di sera” su Rete 4, talk che conduce insieme Roberto Poletti, si ritaglia il tempo per trascorrere ore liete insieme a Claudio, che spegne le candeline. Alcuni scatti arrivano nelle storie sul social e i ‘like’ sono tutti per i due, innamorati come il primo giorno.