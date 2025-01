L’ex Pupa ed ex gieffina 40enne con voce rotta ammette: “Io ho toccato il fondo”

In molti si sono approfittati della sua bontà, anche chi era convinto l’amasse, lo svela in un podcast

Francesca Cipriani, ospite del podcast MondoCash, si svela senza filtri. Quasi in lacrime la showgirl 40enne racconta quando un ex fidanzato le portò via soldi, approfittando come molti altri della sua bontà. “Diceva di amarmi, mi ha derubata”, confessa vicina al pianto.

''Diceva di amarmi, mi ha derubata'': Francesca Cipriani quasi in lacrime racconta quando un ex fidanzato le portò via soldi

E’ stata più volte vittima. Da bambina dei bulli, poi, crescendo, di persone che dicevano di volerle bene e invece non era così. L’ex gieffina e Pupa sottolinea: “Non è bello utilizzare le persone per uno scopo”. E rivela: “Ho avuto anche un ex che mi ha derubata, mi ha detto che erano entrati i ladri in casa e mi ha derubata. Io ho toccato il fondo, ho toccato il fondo completamente, in tutto, quindi puoi solo che risalire, una volta che tocchi il fondo puoi solo risalire”.

’ex Pupa ed ex gieffina 40enne con voce rotta ammette: “Io ho toccato il fondo”

E’ una Cipriani che non ti aspetti. Ha la voce rotta, Francesca si asciuga gli occhi. “Io ce l’ho fatta, però uno schifo. Scusate - dice cercando di ricomporsi - mi viene il nervoso e mi agito: queste cose non dovrebbero capitare né a me né ad altri. Che la persona che sta con te e dice di amarti, di volerti bene, che farebbe tutto per te e poi cosa fa di notte? Ti mette le mani nel portafoglio! Ma io dico, ma in che mondo siamo? Che schifo di persone ci sono in giro? Non lo so, non mi rendo conto, non ho neanche un briciolo di quell’essere, quello che hanno questi individui, quindi non riesco a capire perché uno possa fare determinate cose”.

In molti si sono approfittati della sua bontà, anche chi era convinto l’amasse, lo svela in un podcast

Poi Francesca, non chiarendo se parli dello stesso uomo o di un altro, confida ancora: “Una persona che ti ama non ti vuole uccidere, sono qui a parlare con voi per miracolo, perché mi stava togliendo la vita. Per questo dico che quando tocchi il fondo e vedi nero, una persona che ti mette le mani al collo e ti vuole uccidere, i soldi lasciano il tempo che trovano...”. La sua vita sentimentale è cambiata grazie al marito Alessandro Rossi: “Un uomo onesto che mi ama davvero”.