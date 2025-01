Stefano De Martino e Federica Nargi ballano insieme in diretta tv ad 'Affari Tuoi': lui le fa anche una proposta 'indecente'

I due si esibiscono sulle note di Sesso e Samba: alchimia perfetta, al punto che…

E’ una serata speciale quella del 6 gennaio, dedicata alla Lotteria Italia. Stefano De Martino mette in mostra tutta la sua bravura e fa centro con lo share su Rai1. In studio ha anche molti ospiti vip, che coinvolge nel suo show. Così il presentatore e Federica Nargi ballano insieme in diretta tv ad Affari Tuoi. Il 35enne, totalmente rapito dall’abilità dell’ex velina, splendida e abbronzata dopo essere stata in vacanza con la famiglia alle Maldive, le fa anche una proposta ‘indecente’…

Durante il gioco la concorrente finalmente scova il pacco contenente 0 euro, così, come sempre accade nel quiz show, parte la danza. Stavolta l’ex ballerino di Amici non chiama al centro dello studio uno degli altri ‘pacchisti’, ma la Nargi. La 34enne indossa un abito lungo a sottoveste con paillettes color bordeaux: il vestito sottolinea il suo fisico perfetto e la tintarella presa al caldo dei tropici.

De Martino e Federica si cimentano in un ballo scatenato sulle note di Sesso e Samba, tormentone estivo di Tony Effe e Gaia: l’alchimia è perfetta. La showgirl è disinvolta, elegante nei movimenti, sensuale e scanzonata al tempo stesso. Il conduttore alla fine non può che applaudirla e invitare il pubblico in studio a fare altrettanto.

Stefano scherzoso chiede a Federica di tornare ogni sera per danzare con lui in studio

“Federica Nargi dopo Ballando con le Stelle è ormai una ballerina professionista!”, esclama il ragazzo di Torre Annunziata. Quando lei torna a sedersi, lui le chiede: “Non è che puoi venire qui ogni sera a ballare con me?”. La romana ironica gli risponde di sì: “…E certo Stefano, vengo….!”. Ma è solo un gioco…