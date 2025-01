''La prossima chemio sarà l'ultima'': Bianca Balti pubblica una foto in cui appare provata durante il trattamento antitumorale

E’ quasi arrivata alla fine del primo ciclo, intanto ha ripreso il suo podcast, “A letto con Bianca”

La 40enne, nonostante la gravità del suo tumore, continua a condividere messaggi di speranza

Non si arrende: guai a farlo. Bianca Balti continua a regalare messaggi positivi ai suoi follower, nonostante la gravità del cancro alle ovaie. Pubblica una foto in cui appare provata durante il trattamento antitumorale. “La prossima chemio sarà l’ultima”, fa sapere la 40enne ai follower. Anche se ammette: “Per la serie ‘si stava meglio in vacanza’”. Non è facile.

La top model è quasi arrivata alla fine del primo ciclo di chemioterapie: in totale sei. Ha appena fatto, quindi, la quinta. I medici americani che la hanno in cura sono molto ottimisti, nonostante il tumore al terzo stadio, rimosso lo scorso settembre, avesse intaccato vari organi: intestino, colon. Era quasi arrivato ai polmoni, come riferito da lei stessa a Le Iene. L'oncologo, nel lungo servizio dedicato alla modella l’8 dicembre scorso, aveva svelato che, dopo la fine di questo ciclo, Bianca, molto probabilmente, dovrà sottoporsi a un successivo. Poi le sarà prescritto un nuovo trattamento adatto alla sua mutazione, la BRCA-1, a causa della quale ha sì avuto maggiore possibilità di ammalarsi, ma ora di rispondere meglio alle cure.

E’ quasi arrivata alla fine del primo ciclo, intanto ha ripreso il suo podcast, “A letto con Bianca”. Tra gli ospiti Giulia Valentina

La Balti è a conoscenza di tutto e non si abbatte. Anzi. Ha appena ripreso a girare il suo podcast, “A letto con Bianca”. Splendida, pure senza capelli, ha avuto come ospiti Giulia Valentina, Levante e Matto Varini.