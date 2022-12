Francesca Fagnani si prepara per Sanremo: ''Potrei andare sul palco in scarpe da ginnastica''. Ecco perché

La giornalista 44enne sotto l’abito da sera potrebbe sorprendere

Francesca Fagnani è onorata di essere stata scelta come co conduttrice di una delle serate del Festival di Sanremo 2023, che partirà il 7 febbraio, con la finalissima fissata per sabato 11 febbraio. La giornalista è felicissima di salire sul palco dell’Ariston, ma sotto l’abito da sera che indosserà potrebbe sorprendere. Ospite di Facciamo finta che, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, la 44enne rivela: “Potrei andare sul palco in scarpe da ginnastica”. E chiarisce il perché.

“Sono molto felice e onorata di questo invito al Festival di Sanremo”, sottolinea la conduttrice di Belve. E subito aggiunge: “Ho il terrore delle scale dell'Ariston, io ho il 40, questi gradini saranno stretti. Potrei inaugurare le scarpe da ginnastica sotto l'abito da sera”.

La scalinata le mette molta apprensione. Francesca però non si lascia prendere dall’ansia. A darle consigli su come sconfiggere il timore ci pensa Drusilla Foer che in collegamento telefonico le suggerisce: “Le scale? Basta contarle prima, l'anno scorso erano sette gradini, il problema è se c'è quell'intermezzo che ti fa perdere il passo. Se arrivi in fondo perfetta sei sublime, se batti un roncio ti adoreranno ancora di più. Mia nonna diceva che se una donna guarda gli scalini di una scalinata, non merita quella scalinata, quindi non li guardare, vai a dritto, li conti, se arrivi alla fine bene, se inciampi sarai sublime, la Fagnani caduta sarà sublime. Divertiti, in bocca al lupo”.

La compagna di Enrico Mentana è stata contattata da Amadeus tramite Whatsapp. “Quando mi è arrivato il messaggio di Amadeus in cui mi chiedeva 'Possiamo sentirci?', mi sono seduta. Non ho nessuna idea, dobbiamo ancora parlare. Adesso c'è stato l'invito e sono ferma lì”, confida..