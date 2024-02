Francesca Neri paparazzata insieme a un uomo dopo il divorzio da Claudio Amendola: le foto in copertina su 'Chi' 

A un anno e mezzo dall’addio, l’attrice 60enne avrebbe ritrovato l’amore con Silvano Loia

Francesca Neri a un anno e mezzo dall’addio con Claudio Amendola avrebbe ritrovato l’amore. L’attrice 60enne è stata paparazzata insieme a un uomo dopo il divorzio dal 61enne: le foto le pubblica Chi.

Francesca, messa alle spalle la storia col collega da cui ha avuto il figlio Rocco, 25 anni, si sarebbe legata a Silvano Loia, procurament manager di Rai Way S.p.A.. I due sono stati fotografati a Firenze: avrebbero alloggiato nella stessa stanza d’albergo, così scrive il settimanale.

Sulla rottura con Amendola dopo 25 anni di unione, 12 da sposati, la Neri ha mantenuto il più stretto riserbo. “Non ho mai parlato del mio matrimonio, figurati se parlo della fine del mio matrimonio”, ha detto. Introversa, schiva, Francesca tiene alla sua privacy. Stavolta, però, i fotografi hanno fatto centro, pizzicandola con quello che sarebbe il suo nuovo compagno.

La Neri e Loia sono arrivati a Firenze venerdì 9 febbraio, per festeggiare il giorno dopo i 60 anni di lei nel capoluogo toscano e ripartire poi la domenica dalla stazione di Santa Maria Novella, prendendo il treno per Roma. Stando al racconto del giornale, a Firenze sarebbero rimasti chiusi per quasi tutto il tempo in hotel, regalandosi un’uscita solo per shopping. Ma l’intimità, anche prima di salire sul treno, sarebbe sembrata chiara. Francesca e Silvano si sono anche scambiati un bacio alla luce del sole prima di salire sul vagone dove avevano assegnati i loro posti. Per Chi non ci sarebbero dubbi: sarebbe il manager, responsabile degli acquisti della società che possiede e gestisce la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo della Rai, l’uomo che avrebbe fatto breccia nel cuore dell’artista.