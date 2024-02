L’ex calciatore sceglie l’argomento ‘corna’: frecciatina all’ex Ilary Blasi in vista del processo?

Dopo il video del 47enne, c’è un po’ d’imbarazzo: Maria si sente quasi in obbligo di fare chiarezza

Francesco Totti è sempre stato legato a Maurizio Costanzo, tifoso giallorosso doc. Alla serata speciale per il giornalista scomparso il 24 febbraio di un anno fa, in onda su Canale 5 dal Teatro Parioli, l’ex capitano della Roma interviene con un video registrato. Parla del rapporto con quello che reputava un grande amico. Lo sportivo poi racconta una barzelletta sull’infedeltà coniugale. La reazione di Maria De Filippi è immediata. Tutto a causa del processo che vede lo sportivo e l’ex moglie Ilary Blasi uno contro l’altro in aula per il divorzio. Il giudice nella prossima udienza dovrà stabilire chi ha tradito per primo tra i due.

Francesco Totti alla serata speciale per Costanzo racconta la barzelletta sull'infedeltà coniugale, la reazione della De Filippi

“Maurizio Costanzo per me è stato importantissimo, mi ha sempre aiutato nei momenti di difficoltà, mi è sempre stato vicino. Avevamo un rapporto che andava oltre il nostro lavoro e sono contento di essere stato uno dei suoi pupilli. Abbiamo sempre trovato sintonia, complicità e gli sono grato perché per me è uno degli esempi più importanti della televisione, sia come conduttore, sia come persona”, esordisce Totti.

“Tanto tempo fa, feci un libro e siamo riusciti a fare tantissime vendite insieme e tanta beneficenza. Il libro era di barzellette e se volete ve ne racconto una”, continua Francesco.

Dopo il video del 47enne, c’è un po’ d’imbarazzo: Maria si sente quasi in obbligo di fare chiarezza

Arriva così il momento della barzelletta sulle ‘corna’. Per iI più maligni Totti l’avrebbe scelta appositamente per tirare l’ennesima frecciatina a Ilary: “Un uomo ha un dubbio sulla fedeltà della moglie e la fa pedinare. Dopo alcuni giorni arriva il report del detective: ‘Tutti i pomeriggi, la signora esce elegante e sexy, prende un taxi e scende davanti a un hotel. Nella hall incontra un distinto signore e con lui sale sempre al quarto piano. Mi sono appostato con un binocolo e lì ho visti entrare abbracciati nella camera’. Il marito sgrana gli occhi e dice: ‘E poi?’. ‘E dopo hanno iniziato a togliersi i vestiti’, risponde il detective. ‘E poi?’. ‘Eh, hanno iniziato ad accarezzarsi’. ‘E poi?’. ‘Poi hanno chiuso le tende e non s'è visto più nulla’. ‘Mannaggia, oh, sempre sto maledetto dubbio me rimane’”.

Al rientro in teatro, dopo il video messaggio dell’ex calciatore, c’è un po’ d’imbarazzo. A spegnere la miccia ci pensa Maria De Filippi, che smorza tutto. “E’ solo una barzelletta!”, sottolinea la conduttrice 62enne, vedova di Costanzo.