Francesco Arca e la compagna Irene Capuano sul red carpet insieme a Napoli: foto

Alla serata dei Nastri d’Argento il 43enne conquista il premio per “Resta con me”

Sorride con la 44enne madre di Maria Sole, 7 anni e mezzo, e Brando Maria, 5

Francesco Arca tiene stretto a sé la compagna Irene Capuano. Sul red carpet a Napoli, in occasione dei Nastri d’Argento, sfila insieme alla 44enne da cui ha avuto i figli Maria Sole, 7 anni e mezzo, e Brando Maria, 5. Al Teatro di Corte di Palazzo Reale si festeggiano le migliori serie dell'anno premiate con i produttori, i registi, gli sceneggiatori, gli autori e i protagonisti. Ci sono pure i premi speciali dai Giornalisti Cinematografici ai nuovi talenti dell'ultima stagione. Francesco Arca e Mario Di Leva, il più giovane fra i giovani per la fiction Resta con me, hanno conquistato il Nastri - Nuovo Imaie. Il 43enne ne è orgogliosissimo.

Francesco Arca e la compagna Irene Capuano sul red carpet insieme a Napoli

“Ho vinto i pregiudizi, finalmente un premio da attore”, esclama Arca a Quotidiano Nazionale, che lo intervista a caldo. Ex tronista di Uomini e Donne, per arrivare a sfondare al cinema e in tv ha dovuto scalare montagne di no. Essere bello lo ha penalizzato. Proprio sui pregiudizi di cui è stato vittima dice: “E mica pochi! Dico sempre che sono un 'portatore sano di pregiudizi'! Ma sta a noi sfatarli, cercare di dimostrare il proprio valore. Ho avuto non cento, ma mille porte sbattute in faccia, alcune anche meritate. Ma non mi sono mai abbattuto. Se ho una qualità nella mia vita, è la perseveranza”.

Francesco è al settimo cielo per aver vinto: “E’ il primo premio importante. E sono felice di condividerlo con Mario Di Leva, che ha fatto un lavoro straordinario, a undici anni appena. Mario, che è il figlio di Francesco Di Leva, bravissimo attore, ha il fuoco negli occhi, come suo padre, e la recitazione dentro”.

Poi parla dei figli avuti dalla Capuano, che hanno cambiato le sue priorità: “Mi hanno fatto dare il giusto peso al lavoro. Prima il lavoro era tutto. Ora il mio obiettivo primario è di essere un buon padre”.