''Prima ci prendevamo e ci mollavamo'': Francesca Arca rivela la telefonata alla madre dei suoi figli che ha cambiato la sua vita

La storia tra l’attore 44enne e la 45enne è iniziata nel 2003, ma prima di diventare stabile ce n’è voluto

Si sono conosciuti nel 2003, prima della partecipazione di lui a Uomini e Donne come tronista, e si sono frequentati per circa un anno, poi la rottura. Si sono rimessi insieme nel 2010, ma è durata solo fino al 2011. Tre anni di lontananza e a settembre 2013 il ritorno di fiamma definitivo. Francesco Arca a Vanity Fair racconta quando ha deciso che voleva costruire la sua famiglia con Irene Capuano, 45 anni. L’attore senese 44enne rivela la telefonata alla madre dei suoi figli che ha cambiato la sua vita. “Prima di prendevamo e ci mollavamo”, svela.

Da Irene ha avuto i suoi gioielli: Maria Sole, 8 anni, e Brando Maria, 5. Impegnato sul set della serie tv spagnola Quattro stelle e in tv, dove affianca Virginia Raffaele nello show Colpo di Luna, su Rai1, Francesco non vede l’ora di tornare a casa dai suoi affetti più cari. Sulla storia d’amore con la Capuano, andata avanti a più riprese, dice: “Sì, conoscevo Irene già da dieci anni quando ci siamo messi insieme l’ultima volta. Prima ci prendevamo, ci mollavamo… Poi mi ha chiamato Ferzan Ozpetek per girare Allacciate le cinture. Quel film mi ha cambiato la carriera, e la vita. Ho ragionato così profondamente sull’amore che ho capito che non volevo più stare solo”.

Arca così ha composto il numero di telefono di Irene: “Non ho pensato, ho alzato il telefono e l’ho chiamata. Mi ha detto: ‘Se torni, questa volta cerca di farlo con la testa. Io voglio una famiglia’. A quel punto, ero pronto. Prima pensavo solo a me stesso. Mi ero costruito una sorta di gabbia affettiva che mi teneva lontano dagli altri”.

La gabbia Francesco l’ha costruita dopo la morte del padre Silvano, paracadutista militare scomparso nel 1995. Si dice sia morto durante una battuta di caccia. "Sì, ma in quella vicenda ci sono molti ‘se’. Raccontarli mi ha fatto bene, anche se è stato faticoso”, precisa. In primavera uscirà il libro “Basta che torni”, in cui Arca parla di lui.

Sulla ‘gabbia’ l’artista sottolinea: “Mi illudevo che, con una muraglia cinese attorno al cuore, avrei sofferto meno. Mi dicevo: non posso essere debole, sono un uomo, l’unico uomo di casa, non posso farmi vedere piangere da mia madre e da mia sorella. Cercavo di allontanare il dolore. Ma poi il dolore torna, e devi farci i conti. Io li sto ancora facendo”. Ora però è sereno grazie all’amore della Capuano e i suoi due figli.