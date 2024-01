Vincent Cassel, ex marito della Bellucci, fa la prima uscita ufficiale con la nuova fidanzata Narah che ha 30 anni meno di lui: foto

L’attore 57enne arriva con la 27enne alla Paris Fashion Week dedicata alla moda maschile

Vincent Cassel è nuovamente innamorato. Lei ha 30 anni meno di lui, ma anche con l’ex Tina Kunakey, da cui ha avuto la terzogenita Amazonie di 4 anni, aveva seguito lo stesso trend del resto. Narah Baptista, modella di origini brasiliane, è la sua fidanzata. Dopo aver ufficializzato la relazione sul social, il 57enne fa la sua prima uscita ufficiale accanto alla 27enne. L’ex marito di Monica Bellucci, da cui ha avuto Deva e Léonie, 19 e 13 anni, sorride felice al fianco della ragazza.

L’attore e Narah arrivano in coppia alla Paris Fashion Week dedicata alla moda maschile. Partecipano alla sfilata del brand Ami e si lasciano immortalare dai fotografi assiepati. Vincent indossa un soprabito lungo doppio petto chiaro, con pantaloni morbidi a tono e sotto una camicia bianca, portata senza cravatta. La Baptista per l’occasione mondana opta per un mini abito svasato con scollatura all’americana, che lascia le spalle scoperte. Le lunghe gambe toniche le copre con collanti black. Ai piedi scarpe con tacco e cinturino alla caviglia, sempre nere, così come la mini bag con manico.

Cassel e la fidanzata sorridono complici, mostrando grande affinità e feeling. Intervistato da Oggi, il divo francese ha detto: “Sono felice a più livelli. Lavoro da 40 anni, il pubblico è ancora interessato a me, e non solo quelli della mia generazione, anche i più giovani. Ho tre figlie meravigliose che sento abbastanza equilibrate e felici e sono in buona salute”. E ora ha nuovamente il batticuore.