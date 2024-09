A 2 mesi dalla rottura con Drusilla Gucci, Francesco Chiofalo sta già frequentando una tentatrice di Temptation Island: le parole di lei

Si tratta di Manuela Carriero, 35 anni, nata a Brindisi, anche ex tronista di Uomini e Donne

Le voci che si rincorrevano da tempo paiono proprio confermate dalle parole di lei. A 2 mesi dalla rottura con Drusilla Gucci, Francesco Chiofalo sta già frequentando una tentatrice di Temptation Island. Si tratta di Manuela Carriero, 35 anni, nata a Brindisi, anche ex tronista di Uomini e Donne. La pugliese, intervistata da LolloMagazine, conferma la relazione, anche se è solo all’inizio.

Il romano, coetaneo di Manuela, aveva annunciato la fine dell’amore con Drusilla, 30 anni, il 17 luglio scorso. Da lì a poco sono partite le voci di flirt proprio con la Carriero. Manuela svela: “Ci stiamo frequentando, ma praticamente da pochissimo, da quella famosa serata a San Benedetto del Tronto, è lì che è successo qualcosa”.

“Noi siamo stati sempre amici, infatti, non pensavo neanche di piacergli in realtà. Non ho mai avuto nessun sentore, non mi ha mai detto niente, né fatto capire niente. Poi è successo che a San Benedetto eravamo in un lido e durante la serata io ho incontrato Carlo Marini (tentatore dell'ultima edizione di Temptation Island, ndr) e ho iniziato a parlare con lui. Lì ho visto che Francesco si era stranito e da quel momento in poi ci siamo messi a parlare per chiarire la situazione e mi ha detto che gli piaccio”, prosegue.

La ragazza, volto amato dal pubblico degli show di Maria De Filippi, infine conclude: “Quindi adesso stiamo vedendo un po' come va. In realtà abbiamo poco tempo per vederci perché io lavoro tanto e lui anche, quindi è una conoscenza lenta”.