Sara Barbieri al settimo mese a cena fuori con Fabrizio Corona sceglie un look che le lascia il pancione scoperto: guarda

La 24enne indossa la giacca con sotto solo il reggiseno in pizzo: al ristorante, seduta al tavolo, la toglie

Nel bagno prima di uscire si fotografa con accanto il compagno: anche lui è a torso nudo



Sul social le domandano: “Di quanti mesi sei?”, lei risponde: “Sono entrata nel settimo”. Sara Barbieri, al settimo mese di gravidanza, si regala una serata speciale a cena fuori col compagno Fabrizio Corona a cui a dicembre, in prossimità del Natale, regalerà un figlio. I due avranno un maschietto, il secondo per il 50enne, già padre di Carlos Maria, 21 anni, avuto dall’ex moglie Nina Moric. La 24enne per l’occasione sceglie un look che le lascia il pancione interamente scoperto.

Sara Barbieri al settimo mese a cena fuori con Fabrizio Corona sceglie un look che le lascia il pancione scoperto

L’outfit azzardato, che Sara mostra nelle foto che condivide su Instagram, lascia di stucco qualcuno. La Barbieri indossa una giacca con sotto soltanto un reggiseno in pizzo. Il suo è un tailleur con pantaloni comodi, adatti a chi è in dolce attesa. Quando si siede al tavolo del ristorante toglie il capospalla e rimane col l’intimo a vista, come fosse un normalissimo top.

“Ma puoi andare a cena in reggiseno? Ma ce la fai?”, le scrive qualcuno. Gli altri, invece, la riempiono di complimenti, sottolineando come lei conservi un fascino per nulla volgare, anzi. Molto chic.

I due, coppia da due anni circa, sono innamoratissimi

Corona e Sara prima di andare al ristorante si fanno vedere insieme nel bagno della loro casa. Anche lui è a torso nudo con muscoli e tatuaggi in bella mostra. I due, coppia da circa due anni, sono innamoratissimi ed entusiasti per la cicogna in arrivo.