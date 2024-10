Il 35enne romano a Le Iene parla della cheratopigmentazione e non solo

Ora Lenticchio è andato ‘in fissa’ con l’intervento per allungare le gambe, ma…

Francesco Chiofalo ancora non è stufo di finire sotto i ferri per cambiarsi i connotati. A Le Iene spiega perché ha deciso di cambiare colore ai suoi occhi. “Mi sono svegliato una mattina, mi sono guardato allo specchio e ho detto: ‘Sarebbe una buona idea farsi gli occhi azzurri’”. Ha fatto la cheratopigmentazione, ma è solo la sua ultima operazione. “Ho speso più di 100.000 euro in chirurgia estetica”, svela il romano 35enne. Elenca tutti gli interventi fatti per trasformare il suo viso.

''Ho spesso più di 100.000 euro in chirurgia estetica'': Francesco Chiofalo svela tutti gli interventi fatti per trasformare il suo viso

Lenticchio, ex volto di Temptation Island e de La Pupa e il Secchione, sono sei anni che interviene sul suo corpo con chirurgia estetica. “La barba, i denti, il naso, le labbra, ho fatto varie punture sul viso, poi ho fatto la riduzione dell’orecchio… Poi mi sono alzato una mattina e ho detto: ‘Voglio gli occhi di un Husky’, hai presente la razza di cani? Volevo proprio questo, sembrare un ‘visitors’…”, spiega.

Chiofalo confessa del perché cede ogni volta: “Un maschio eterosessuale tutto quello che fa è per le donne, parliamoci chiaro!”. “Questi occhi ti hanno fatto avere un mercato più allargato?”, gli domanda Stefano Corti. “Dell’80% in più, ma non lo voglio dire che poi tutti vanno a farsi l’operazione. Penso di rappresentare al maschile lo stereotipo di quella donna formosa un po’ rifatta… Il mignot*one, per farti capire. Io sarei il mignot*one al maschile”, replica lui

“Quanto ho speso? Penso più di 100mila euro”, rivela Francesco. “Ora penso a questo intervento di allungamento delle gambe, la soffro questa cosa dell’altezza, solo che è molto doloroso e devi stare 6-7 mesi in stampelle a fare fisioterapia”, precisa.

“Ho fatto tutto, pure le sopracciglia tatuate. Se faccio quello delle gambe ho fatto tutto. Se dovessi consigliare l’intervento per gli occhi? No, lo sconsiglierei perché non è una passeggiata”, chiarisce Chiofalo. Quasi sconsolato ammette: “Mi dicono che devo andare dallo psicologo, ma ci vado da tre anni, ne ho cambiati 10. Mi rendo conto che sto fuori di testa. Pure questa cosa dell’altezza mi sta tormentando, prima o poi andrò a farla. Sai perché non la faccio, perché non si può nell’Unione Europea. Ragazzi, vi prego, non autorizzatela…”. Si sente irrecuperabile.