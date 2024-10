Gli amici e colleghi Francesco Renga e Nek in vacanza insieme a New York con le rispettive compagne e alcuni figli: guarda

Volano nella Grande Mela con Diana Poloni e Patrizia Vacondio e si divertono un mondo

Due anni di concerti e un album. Il legame tra loro è diventato indissolubile, quasi da fratelli. Gli amici e colleghi Francesco Renga e Nek si regalano una vacanza insieme a New York con le rispettive compagne e alcuni figli. Volano nella Grande Mela con Diana Poloni, compagna del 56enne bresciano da quasi 9 anni, e Patrizia Vacondio, moglie del 52enne di Sassuolo dal 2006, da cui ha avuto nel 2011 Beatrice, e si divertono un mondo.

Renga a Filippo Neviani l’8 ottobre scorso, a conclusione della loro intensa collaborazione, ha scritto: “Chi l’avrebbe mai detto che saremmo arrivati fino a qui? Quando abbiamo iniziato pensavo di condividere qualche palco con un amico, ma poi mi sa che ci siamo fatti un po’ prendere la mano, eh?? Due anni di concerti, nuove canzoni, Sanremo e addirittura un album di inediti… Tutto figo ma chissà se i nostri fan si sono resi conto di quanti casini abbiamo combinato dietro le quinte. Sarà perché sul palco abbiamo trasformato ogni imprevisto in energia per il pubblico e ogni errore, per quanto piccolo, in un’opportunità. Non avrò imparato a suonare il basso, sicuramente non la chitarra, la batteria. Eh il cembalo un pochettino sì dai. Ma almeno adesso so a memoria tutte le tue canzoni (forse, più o meno)”.

“Chiudere questo capitolo mi fa pensare a tutto quello che abbiamo creato insieme, ma a essere sincero, forse, era anche ora!! Dobbiamo lasciare del buono e la voglia di riascoltarci. Non vorrei che iniziassimo a fare pure i duetti a Natale… beh potrebbe essere un’idea. Ti aspetto a casa mia, a cena, con la famiglia, e i derby”, aveva anche aggiunto.

Sono passati solo pochi giorni ed ecco arrivare il viaggio insieme, con i loro affetti più cari. Nek e Francesco di divertono al MoMA, a passeggio per Central Park, ammirano il ponte di Brooklyn, la vista dall’Hudson e in alto, dai grattacieli. E’ tutto magnifico e rilassante. Un bel modo di ‘chiudere’ dopo tante esibizioni sui palcoscenici l’uno accanto all’altro.