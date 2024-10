''Mi è partita la telefonata mentre stavo per fare sesso con una tipa'': Siffredi racconta di quando la moglie scoprì che la tradiva fuori dai set

Rocco si svela nel podcast di Luca Casadei One More Time

Parla anche dei suoi due figli, Lorenzo, 28 anni, e Leonardo, 25, a cui è attaccatissimo

Rocco Siffredi si svela nel podcast di Luca Casadei One More Time. Il 60enne racconta molto di sé, in attesa di salire sui palchi dei teatri d’Italia con lo spettacolo Siffredi racconta Rocco, in scena il 29 ottobre sul palco del TAM – Teatro degli Arcimboldi di Milano e nelle principali città del Bel Paese. Rivela anche di quando la moglie Rozsa Tassi, 52 anni, scoprì che la tradiva fuori dal set. “Mi è partita la telefonata mentre stavo facendo sesso con una tipa”, confida.

Era il periodo in cui la sua dipendenza dal sesso lo logorava. ”Durante la dipendenza giocavo con i miei figli nell’età più bella e poi facevo il giro delle sette chiese. Non è che andavo con delle prostituite specifiche, ma quelle che beccavo. Ed era complicato tornare a casa, dove c’erano questi angeli con la mamma che dormivano. Ricordo solo il dolore dentro. Mi sentivo sporco in maniera terrificante”, spiega il divo del porno.

“Poi c’è stata un momento in cui ha deciso di smettere di recitare. Avevo deciso perché un giorno mio figlio piccolo a sette anni mi ha detto: 'Papà ma tu ora ‘sexy’ lo fai solo con mamma, vero?'. E io: 'Certo'. Dentro di me ho pensato: ma come gli viene in mente di chiedermi sta roba? Quindi ho smesso, ma il corpo e la testa mi chiedevano altro”, aggiunge.

E’ stato male. Quando ha deluso sua moglie per la prima volta lo ha segnato. Siffredi confessa: “Mi è partita la telefonata mentre stavo per fare sesso con una tipa. Avevo appena salutato mia moglie: buonanotte amore, da un bacione ai bambini. Ma è partita inavvertitamente la chiamata e ho sentito la voce di mia moglie che diceva: per fortuna che andavi a dormire. L’ho delusa: è stata la prima volta in cui Rozsa si è trovata davanti a suo marito che le ha mentito. Sono tornato due giorni dopo, convinto di avere bagagli fuori e invece lei era lì, era delusa. Le ho detto vuoi divorziare? E lei ha risposto di si. In un anno sarò uscito con mille prostitute e in quel momento mia moglie è cascata per terra. Mi ha detto: tu hai bisogno di aiuto”.

Rocco, invece, è rimasto con lei, è riuscito a venirne fuori. La sua famiglia è tutto per lui. I due figli, Lorenzo e Leonardo, 28 e 25 anni, sono il suo orgoglio più grande.