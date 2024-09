Il regalo di Noemi e le lacrime per le parole della figlia Isabel: Francesco Totti compie 48 anni, per lui grande festa in casa

L’ex Capitano della Roma coinvolto dalla Bocchi in una tenera caccia al tesoro

Il dono della compagna è in cortile, lui lo apre felice, poi la festa e il discorso della terzogenita

Oggi, 27 settembre, compie 48 anni. Francesco Totti festeggia nell’attico dove ora vive a Roma Nord, una grande festa i casa con parenti e gli amici più stretti. Niente di formale. A mezzanotte arriva il regalo di Noemi, una sorpresa che coinvolge l’ex calciatore in una tenerissima caccia al tesoro. Lo sportivo poi si commuove per le parole della figlia Isabel, la terzogenita di 8 anni avuta dall’ex moglie Ilary Blasi.

Fuoriclasse in campo, campione del mondo con la Nazionale nel 2006, rimpianto da tutti i tifosi giallorossi, Totti negli ultimi due anni è stato sotto la lente d’ingrandimento del gossip per la rottura con la Blasi dopo 20 anni insieme. L’addio, grazie a lui e Ilary, è stato al centro dell’attenzione mediatica dell’intero pianeta. Ora che il divorzio si avvicina sempre più, sembra che le acque si stiano calmando. Francesco ha ritrovato serenità accanto alla Bocchi. La conduttrice è da tempo legata a Bastian Muller. Per il bene dei figli è necessario ritrovare serenità.

Ed è proprio Noemi, 36 anni, a riservargli per il compleanno la sorpresa più dolce. Francesco per scovare il dono della donna che ama deve trovare tanti bigliettini con alcuni indizi sopra: li cerca in ogni angolo della loro abitazione, per poi scoprire che giù in cortile c’è un grande pacco con tanto di nastro rosso e palloncini a forma di cuore legati sopra. Scende a prenderlo, poi, tornato nell’appartamento lo scarta. La Bocchi ha fatto realizzare per lui un lussuoso trolley Louis Vuitton con sopra le sue iniziali.

Baci, abbracci e tanto amore. Lei nelle storie condivide tutto, anche il karaoke che vede l’ex calciatore cantare a squarciagola insieme al fratello e alla madre Fiorella. Al party i tanti invitati celebrano Totti. Isabel lo commuove fino alle lacrime col suo discorso: “Ti amo papino, sarai sempre con me. Buon compleanno papino”.

Lui, che la stava riprendendo col suo smartphone, va da lei, la prende in braccio e l’abbraccia. Gli occhi sono lucidi: è innamorato della sua piccola, così come di Cristian, che il 6 novembre compirà 19 anni, e Chanel, che il 13 maggio 2025 diventerà maggiorenne. Isabel è la sua piccola principessa, vuole un mondo di bene.