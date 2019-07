Francesco Totti in fila per l'insalata di riso a Sabaudia: la foto diventa virale

Francesco Totti fa la fila a Sabaudia, allo stabilimento La Spiaggia, per prendere un piatto di insalata di riso. Maria Latella, giornalista, lo immortala così. Lo scatto lo condivide sul suo profilo Twitter e cinguetta: “La differenza tra un grande calciatore e un grande calciatore che è anche una persona ben educata. #francescototti in fila per l'insalata riso a #LaSpiaggia #Sabaudia #carbonelli". L’immagine condivisa diventa subito virale.

Dopo Ibiza, ora Francesco Totti trascorre una vacanza nel suo luogo del cuore, Sabaudia, insieme alla moglie, Ilary Blasi, 38 anni, e ai tre figli, Cristian, 13 anni, Chanel, 12, e Isabel, 3. Al chiosco della spiaggia del litorale pontino, l’ex numero 10 della Roma e ora anche ex dirigente giallorosso non scalpita per essere il primo, per passare davanti, vista la sua grande popolarità: per prendere l’insalata di riso fa la fila come tutti gli altri avventori.

Si mette in fila per l’insalata di riso. Francesco Totti in realtà non fa nulla di ‘anormale’, ma il suo gesto lascia stupiti molti utenti dei social. Il suo comportarsi da ‘comune mortale’ viene molto apprezzato. Maria Latella sottolinea quel che vede, gli altri applaudono, abituati spesso ad altri comportamenti sopra le righe di alcuni sportivi.

Il 42enne a Sabaudia si rilassa con la conduttrice (che tornerà in tv accanto ad Alvin in "Euro-Games", un "Giochi senza frontiere" 2.0) e i suoi ragazzi. Tra mare, corse mattutine in pineta e cene in famiglia. Con lui ci sono anche gli amici di sempre, quelli che il campione ha sempre voluto accanto a sé e che ora che ha tempo a disposizione vuole godersi ancora di più.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/7/2019.