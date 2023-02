Francesco Totti pubblica la prima foto di Noemi Bocchi: guarda

L’ex calciatore ha condiviso per la prima volta un’immagine della nuova compagna

I due hanno trascorso qualche ora al mare, a Santa Severa, nel ristorante preferito di Francesco

Francesco Totti ha pubblicato per la prima volta una foto di Noemi Bocchi sui social. L’ex calciatore ha condiviso nel pomeriggio di martedì 7 febbraio un’immagine in cui viene ritratta di profilo la 34enne romana che gli ha rubato il cuore (prendendo in qualche modo il posto dell’ormai ex moglie Ilary Blasi). I due appaiono nel ristorante ‘L’Isola del Pescatore’, a pochi passi dal castello di Santa Severa, località balneare non lontana dalla Capitale.

La prima foto pubblicata da Francesco Totti della sua nuova compagna Noemi Bocchi, 34 anni: eccola con maglia a collo alto e occhiali da sole nel ristorante L'Isola del Pescatore

E’ una bella giornata di sole e hanno deciso di andare a pranzo fuori, vista mare. Con loro c’è anche Cristian, il secondogenito di Francesco e della Blasi. Nello scatto Noemi appare di profilo con un maglione bianco a collo alto e gli occhiali da sole. Nell’Instagram Story il 46enne, ex capitano dell’AS Roma, tagga anche il profilo della sua dolce metà.

Francesco, 46 anni, ha deciso di approfittare di una bella giornata di sole per andare a pranzo nel suo ristorante preferito a Santa Severa con la compagna e il figlio Cristian

Non è certamente la prima volta che Francesco trascorre del tempo insieme a Noemi e allo stesso tempo ai suoi figli. Anzi, durante le scorse feste natalizie sono partiti tutti insieme per una lunga vacanza in America da grande famiglia allargata. D’altronde ormai Totti e la Bocchi convivono in un appartamento a Roma Nord. E’ da tempo arrivato il momento di normalizzare questa nuova realtà per farla metabolizzare ai più piccoli.