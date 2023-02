La 32enne e il 30enne avrebbero dovuto sposarsi a ottobre prossimo, per alcuni sarebbe finita

La modella e lo sportivo si fanno vedere sul social, ma non insieme, e tengono le bocche cucite

E’ veramente finita tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? I due, stando alle notizia trapelate negli ultimi giorni, rilanciate da Dagospia e per cui si è scomodato persino il Corriere della Sera, sarebbero in crisi. Tutti si domandano se sia davvero così. Si chiedono soprattutto: perché non smentiscono il gossip se eventualmente falso? La modella e lo sportivo si fanno vedere sul social, ma rigorosamente separati al momento. Parlano di altro, ma sulla questione tengono rigorosamente la bocca cucita.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbero in crisi: perché non smentiscono i gossip? Ecco le due uniche possibili spiegazioni

Nei giorni scorsi si è parlato di amore al capolinea della coppia. “Alla base della fine della storia tra la sorella minore di Belen e il figlio del ciclista Francesco Moser ci sarebbe stato un tradimento da parte di lui. I diretti interessati non confermano e non smentiscono ma in effetti ci sono alcuni indizi sui social che vanno nella direzione di un loro addio”, ha scritto il Corriere, portando come prova la mancanza pure di ‘like’ reciproci sui loro post.

Moser, stando sempre ai rumor, avrebbe lasciato la casa acquistata da entrambi a Milano e avrebbe trovato ospitalità in quella di Mattia Rivetti, ex fidanzato di Melissa Satta.

Nelle ultime ore c’è chi ha corretto il tiro: nessun tradimento avrebbe causato la rottura, ma bugie, promesse non mantenute e motivi famigliari. Questo avrebbe spinto i due a darsi un’altra possibilità, per questo né Moser, né Chechu avrebbero ufficializzato la separazione.

Cecilia e Ignazio non commentano nulla della faccenda. Le uniche possibili spiegazioni a riguardo sono due:

1) I due stanno giocando col gossip, non desiderano spezzare la suspense che si è creata sulla loro storia d’amore: smentendo è ciò che accadrebbe. In questo modo creano attenzione, interesse verso di loro (come dimostra anche il nostro articolo), ma in realtà non è successo nulla di grave.

Entrambi tengono le bocche cucite

2) Non smentiscono perché in effetti è tutto vero. Sono entrati in una profonda crisi, sono emersi problemi che li hanno allontanati irrimediabilmente, ma stanno ancora riflettendo sul da farsi. E' per questo motivo che non se la sentirebbero al momento di confermare. E' un fatto molto doloroso dopo più di cinque anni insieme.