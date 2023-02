Il 58enne non si ferma mai: “Dormo 4 ore, vado a letto all’una e mezzo e mi alzo alle 5.30”

Fa molto sport: “Uno stile di vita militaresco”. Studia anche pianoforte 2 ore al giorno

Alfonso Signorini rivela a Tv Sorrisi e Canzoni come fa a dirigere un giornale e a condurre il GF Vip, che ora è persino tornato al doppio appuntamento settimanale: andrà avanti così fino alla finale, a metà aprile prossimo. Il 58enne confida cosa mangia, quante ore dorme, come si allena. Svela pure perché al reality show ora indossa nuovamente la cravatta: c’entra Silvio Berlusconi…

Cosa mangia, quante ore dorme e come si allena: Alfonso Signorini rivela come fa a dirigere un giornale e condurre il GF Vip

Alfonso non va in affanno: “Sono fortunato, mi basta dormire poco per svegliarmi pieno di energie. Dormo quattro ore. Vado a letto all’una e mezzo e mi alzo alle 5.30. Quando gli altri iniziano la loro giornata, verso le 8-9, ho già alle spalle tre ore di lavoro”.

Signorini non usa agende elettroniche, tiene tutto, o quasi, a mente. Durante una giornata fa quattro o cinque riunioni tra quelle con gli autori dello show e quelle con i giornalisti del settimanale Chi.

“La vita è sempre complicata. Lunedì chiudo il giornale entro le 20, mezz’ora dopo faccio il punto a Cinecittà con gli autori sulla scaletta e poi vado in diretta. A braccio e senza gobbo, come piace a me”, racconta il conduttore del reality. Mangia sempre: “Qualcosa di leggero. Due cosce di pollo o un filetto di pesce con un contorno di verdure”.

Fa molto sport: “Uno stile di vita militaresco”. Studia anche pianoforte 2 ore al giorno

Signorini non ha affittato una casa a Roma: “Quando ho due puntate il lunedì e il giovedì, come nella settimana di Sanremo e in quelle a venire, sto in hotel. Se invece ne ho solo una, parto da Milano in treno il lunedì mattina per essere a Roma alle 13. Finita la trasmissione, mi riportano a Milano in auto nella notte e per le 6 del martedì sono a casa. Devo tornare dal mio gatto, Teo”.

Anche quando è in treno Alfonso si tiene occupato: “Scrivo l’editoriale di Chi e rispondo alle lettere. Mangio il pranzo preparato a casa, riso con dei carciofi o al pomodoro che mi faccio scaldare nel microonde del Frecciarossa, leggo un libro”.

Il presentatore, che sta persino finendo il suo nuovo romanzo, tiene tanto alla forma fisica: “Ogni mattina 45 minuti di attività cardio come corsa, cyclette e ogni sera altri 40 di pesi e addominali. Quando sono a Roma ho un personal trainer. Uno stile di vita militaresco”. Non rinuncia all’altra sua passione, la musica: “Studiare il pianoforte due ore al giorno, dal lunedì al sabato, con un maestro. Suono anche i pomeriggi dello show, ho un piano in camerino”.

Il 58enne appena può va a rigenerarsi in montagna, a Cortina

Signorini riesce a concedersi dei viaggi, a Cortina dove a casa va spesso: “Vado in montagna per rigenerarmi durante le Feste e ogni volta che ‘mi chiama’, quando sento di aver bisogno di aria pura, dei miei panorami e delle mie camminate. A New York, ci vado spesso per lo shopping”.

Al GF Vip, dopo aver annunciato che in questa edizione non avrebbe messo la cravatta, ora la indossa di nuovo: “Mi ha telefonato Silvio Berlusconi, perché in prima serata su Canale 5 bisogna essere istituzionali ed eleganti: ‘Bravo che non ti fai crescere la barba, ma rimettiti la cravatta!’. E’ come un padre per me. Mi ha anche mandato in camerino una marea di cravatte bellissime. Come potevo dirgli di no? Aveva ragione lui, che la televisione la sa fare”. Anche all’ottava edizione sarà al timone dello show: “Confermo, lo farò. Anche se hanno insinuato il contrario. Lasciamoli divertire…”.