Georgina Rodriguez compie 26 anni, la dedica di Cristiano Ronaldo per il compleanno

Georgina Rodriguez compie 26 anni e festeggia in famiglia, accanto a Cristiano Ronaldo e ai quattro figli: Cristiano Jr, nato il 17 giugno 2010, che il calciatore ha avuto da madre surrogata, i gemellini Eva e Mateo, sempre nati da mamma surrogata nel giugno 2017, e Alana Martina, che la bella mora ha messo al mondo il 12 novembre 2017. Sul social condivide alcune foto che la vedono vicina ai suoi cari. E’ felice. Ha tutto quel che potrebbe desiderare. Il bomber della Juve gioisce con lei e sul social le regala una dedica per il compleanno.

Il 27 gennaio celebra il compleanno: l’ex commessa di un negozio Gucci a Madrid, ora una vera celebrità, modella richiestissima e tra pochi giorni stella all’Ariston per Sanremo 2020, si gode il suo grande giorno. Georgina Rodriguez ha appena 26 anni e una vita splendida davanti a sé. Cristiano Ronaldo la riempie di attenzioni. Lei lo chiama 'marito' anche se le nozze non sono mai state ufficializzate.

“Complimenti amore mio! Ti auguro una buona giornata! Sei una donna fantastica e una madre eccellente per i nostri figli. Ti amo così tanto tesoro!”, le scrive nella sua dedica Cristiano Ronaldo condividendo una foto della festa in famiglia per il compleanno.

Georgina Rodriguez sorride entusiasta. Nel suo post sul social sottolinea: “Non posso chiedere di più alla vita. Solo molta salute per me e la mia famiglia e di goderne sempre. Grazie a tutti per i vostri complimenti, i fiori e quindi l'amore... E grazie a mio marito per avermi dato il meglio della vita, i nostri figli. Ti amo”.

