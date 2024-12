Psicodramma al GF: Lorenzo Spolverato prima bacia Shaila Gatta, poi la lascia e lei si dispera, il motivo

L’ex velina 28enne non riesce a credere alle parole del 27enne e piange sconsolata

La Casa diventa rovente, tutto per un vero e proprio psicodramma che va in scena del tutto inaspettato al GF. Lorenzo Spolverato prima bacia appassionatamente Shaila Gatta. I due si lasciano andare ad effusioni intime in salone davanti al resto degli inquilini. Poi, poco dopo la lascia. Il motivo è che la ama troppo. L’ex velina 28enne non riesce a credere a quel che ha appena detto il 27enne. La 28enne si dispera, piange lacrime amare. Si rifugia in sauna con le amiche e se la prende con Helena Prestes e Amanda Lecciso, vicine a quello che adesso è il suo ‘ex’.

Lorenzo bacia più volte Shaila, poi i dubbi, evidentemente lo assalgono. In giardino parla con la ballerina e le confessa tutto. “Non sono pronto, non so come gestire. Io ti voglio bene questo devi sempre ricordarlo. Non si può andare avanti, non c’è un modo per essere felici entrambi, inutile arrivare agli estremi dell’odio, perché una sera sì e una sera sì c’è un atteggiamento dei due che è troppo. Io sono sicuro che queste cavolo di mura non mi aiutano in questa relazione. Perché non riusciamo a far funzionare le cose? Se solo avessi una risposta, se potessi fare una magia. Ed è difficile anche per me lasciarti andare Shaila”.

La Gatta crolla in un pianto incontenibile. E’ sconsolata, affranta, non se lo aspettava. Poi in sauna parla col gruppetto di intime ed è velenosa su Helena e Amanda: “Guarda come Helena gli va dietro ora. Dai, ora si fidanzano loro, lui si merita una come lei che gli sta dietro come un cane. E poi c’è quell’altra. Ma questa Amanda che vuole? Mi ha detto Maria Vittoria che va a dire che non è amore tra me e lui. Ma si facesse gli affari suoi, che fa i riportini, è amica di tutti e di nessuno”.

Anche chi guarda da casa parla si spiega il repentino cambiamento del ragazzo: è solo un giocatore?

E ancora, sempre su Amanda: “Quella ha 40 anni e fa gli inciuci. Ma alla sua età fa queste cose? Parla alle spalle e fa il giro visite, invece di dire le cose in faccia. E poi mi dice che mi vuole bene. Ma cosa ne sa lei dei miei sentimenti e del fatto che è amore o meno?”. La situazione sicuramente evolverà nelle prossime ore. Ci sarà una reunion o è un addio definitivo? Da casa in molti sono senza parole, ritengono che Lorenzo sia un gran giocatore…