Gigi D'Alessio e la compagna Denise festeggiano il primo compleanno del figlio Francesco con una mega festa: foto

Il party in una delle location più esclusive di Napoli, Palazzo San Teodoro

Il cantante 55enne e la Esposito, 30 anni, sono legati da oltre un anno

Gigi D’Alessio sorride accanto alla compagna Denise Esposito: i due tengono in braccio il figlio, nato il 24 gennaio 2022. Sono gioiosi mentre festeggiano il primo compleanno di Francesco: per il piccolo il cantante 55enne e la 30enne hanno organizzato una mega festa.

Gigi, legato a Denise da oltre un anno, e che per lei ha lasciato Roma ed è tornato ad abitare a Napoli, per il party ha scelto una delle location più esclusive della città del Vesuvio, Palazzo San Teodoro, favolosa dimora storica in pieno centro, alla Riviera di Chiaia.

Una torta a più piani per il bambino

Per celebrare il giorno speciale di Francesco sono arrivati i famigliari dell’artista e coach di The Voice Senior e della Esposito e tanti amici. Non sono voluti mancare i fratelli maggiori del bimbo, Ilaria, 31 anni, e Luca D’Alessio, 20 anni, ormai conosciuto come LDA grazie ad Amici, dove ha partecipato riscuotendo un grande successo (sarà in gara tra i Big a Sanremo 2023). Entrambi sono nati dal matrimonio tra Gigi e Carmela Barbato. Assente Claudio, il primogenito di 37 anni, come anche Andrea, 12 anni, il figlio che D’Alessio ha avuto da Anna Tatangelo.

Allestimento impeccabile: palloncini, festoni, una scritta enorme proiettata sul muro della dimora all’entrata con su scritto: “Francesco +1”.

Torta a più piani per il bimbo e un menù ricco di specialità campane, che scatenano l’appetito degli invitati. Poi le classiche foto di rito: sul social Gigi reposta alcune immagini della bella festa.