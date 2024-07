Gigi D'Alessio e la compagna incinta si godono l'estate in costume in piscina in attesa del secondo figlio in arrivo: guarda

A fine luglio dovrebbe nascere la loro bambina, Denise Esposito è felice con i suoi ‘uomini’

Lui è impegnato coi i suoi concerti, ma per la famiglia il tempo lo trova sempre. Gigi D’Alessio e la sua adorata compagna incinta si godono l’estate in costume in piscina, in attesa del loro secondo figlio in arrivo, una bambina. Denise Esposito è felice come non mai con i suoi due ‘uomini’: a fine luglio dovrebbe accogliere tra le sue braccia la piccola che porta in grembo.

Sono a Napoli, la città dove entrambi vivono. La 31enne sul suo profilo social condivide alcune immagini in cui è immersa in una vasca idromassaggio per esterni sul terrazzo insieme al cantante 57enne e al loro Francesco, 2 anni. I tre si baciano. “Non c'è niente che amo di più in questa vita che stare con voi due”, scrive. L’artista le risponde: “Un bacio a 4”. Attende la sua principessina con trepidazione.

D’Alessio è legato a Denise dal 2020. In tv, ospite a Domenica In, l’ha definita “una donna eccezionale”. La differenza d’età è ininfluente tra di loro. Lei ha accolto tutta la progenie di Gigi con grandissimo calore. Lui è molto fiero, infatti, della sua grande famiglia allargata, di cui fanno parte anche Claudio, imprenditore classe 1986, Ilaria, nata nel 1992, e Luca, in arte LDA, venuto al mondo nel 2003, i tre figli avuti dall’ex moglie Carmela Barbato, e Andrea, 14 anni, avuto da Anna Tatangelo. Gigi è pure nonno. il primogenito gli ha donato tre nipotine, anche la figlia secondogenita, che pra vive a Bali col compagno Luigi, è diventata mamma.